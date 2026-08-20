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主管一句「下午來找我」害她內耗5小時 真相曝光網笑：菜鳥都這樣

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友表示，畢業後第一次進辦公室工作，才發現自己相當容易內耗。圖／AI生成
一名女網友表示，畢業後第一次進辦公室工作，才發現自己相當容易內耗。圖／AI生成

一名女網友在Dcard發文表示，自己今年剛畢業，大學期間都在飲料店打工，店裡同事年紀相近，上班時可以邊做事邊聊天，就算做錯飲料被店長念幾句，通常笑一笑、重做就過去了。直到畢業後第一次進辦公室工作，她才發現，「辦公室跟飲料店根本是兩個世界」，也意外發現自己相當容易內耗

原PO透露，進辦公室後連說話、打字都變得小心翼翼，不僅怕講話太大聲吵到別人、問太多問題被認為很笨，也擔心做錯事情讓主管覺得能力不好。甚至只是寄一封Email，都會來回檢查三、四次，不斷糾結「這樣寫會不會太直接」、「是不是應該再客氣一點」，連標點符號都能讓她反覆思考。

最讓她緊張的則是「主管突然找人」。某天早上，主管告知下午有空時去找他一下，她立刻開始回想自己是不是報表做錯、寄錯信，或開會講錯話，「還是主管終於發現我其實根本不會？」整整焦慮了近5個小時，連午餐都在想這件事。沒想到下午主管走過來，只是拿了一份員工須知請她簽名，讓她無奈直呼：「嗯……，就這樣，我內耗了快五個小時。」

另一次，主管在群組標註她「看一下」，短短幾個字又讓她開始猜測，究竟是要修改、單純確認，還是自己哪裡做錯。她最後回覆「好的～」，主管只回了一個「嗯」，沒想到她又開始糾結，「這個『嗯』到底是什麼意思？我是不是不應該加波浪符號？」原PO感嘆，進入職場後才發現，菜鳥最累的似乎不是工作本身，而是每天都在猜別人的語氣，「以前在飲料店打工，做錯一杯飲料就重做，現在做錯一個東西，我可以回家想一整晚」。

貼文曝光後，不少過來人安慰，剛進職場會緊張其實相當正常，「正職第一天大家都一樣，時間久了、習慣了就放開了」、「多做幾年、多看過幾年人的來來去去，就不會那麼緊張了」，也有人提醒，「菜鳥時期才是容錯率最高的時候，不用怕」。

也有網友分享自身經驗，第一份工作的老闆曾直接告訴他：「不要不懂裝懂，我們都知道你不懂」，讓他後來學會遇到問題就詢問前輩、做筆記，工作也逐漸上手。另有30歲、剛換到第四份工作的網友表示，即使已有工作經驗，面對新領域仍會感到不安，因此建議「不懂就承認、主動多學多問」，給自己3至6個月適應，「撐過去就是不同世界了」。

內耗 主管 Dcard 辦公室 職場

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