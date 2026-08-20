面試不只談薪資！四成求職者會看「廁所環境」決定是否到職

近年來，面試不只是企業考核求職者，也是雙方認識彼此的關鍵時刻。根據104人力銀行《2026員工C.E.O.》報告發現，38%求職者會走訪廁所環境作為是否到職的評估參考之一，另有22%會觀察茶水間環境與氣氛；求職者除了薪資、福利與職務內容，也愈來愈重視辦公環境、員工互動與面試體驗等「職場細節」，面試已從單向徵才轉向雙向評估，企業提供的整體職場體驗，也可能成為人才是否接受offer的關鍵。

根據104人力銀行《2026員工C.E.O.》報告發現，有62%求職者會因面試過程影響是否到職，其中八年級67%為各世代最高，除了常見的評估指標如工作內容是否符合預期、面試主管的態度、實際洽談後薪資外，八、九年級生對於廁所與茶水間更加重視，44% 的九年級、39%的八年級會實際走訪廁所環境，23% 的八、九年級會實際走訪茶水間，作為到職與否的參考指標，比率高於資深世代。

為什麼廁所、茶水間成為求職者決定是否到職的重要參考指標之一？104人力銀行人才永續長鍾文雄分享，面試當下薪資待遇、發展願景、福利制度可以完美的包裝，但廁所、茶水間等辦公環境，能反映出平常的工作日常，像是廁所乾淨與否反映對於員工體驗的重視程度，茶水間能看出同事平常相處方式，會不會軟性交流？敢不敢離開座位休息？藉由在面試前後到廁所、茶水間走一趟，能驗證面試官分享是否與實際相符。

對於愈來愈重視工作體驗的新世代求職者，鍾文雄建議，面試時除了準備回答企業問題，也可以主動觀察三大面向。包括看環境以確認未來每天工作的真實樣貌和環境；看互動以從員工相處感受團隊氛圍；以及看承諾，企業說的，是否能在面試現場找到證據。

鍾文雄表示，人才市場從過去的「企業挑人才」，逐漸走向企業與人才雙向選擇。因此對求職者而言，面試時不必只是等待企業給答案，也可以透過觀察與提問，替自己的職涯做出更完整的判斷，順利找到能長期發展、符合自身期待的工作。