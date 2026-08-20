Cake萬人職涯博覽會9月12日登場 AI相關職缺逆勢年增28% 中高階增四成

AI 正讓中高階人才的「經驗紅利」回流。國際人才平台 Cake 數據指出，2026 年上半年整體職缺量年減 9%，要求 AI 相關能力的職缺卻逆勢成長 28.1%。其中，中高階職缺年增 39.8%；新鮮人則必須靠 AI 原生力、實戰作品與快速適應力建立新的差異化。瞄準 AI 浪潮下的人才市場變化，Cake 將於 9 月 12 日在台北世貿舉辦萬人職涯博覽會 Re-skill in AI ，集結 150+ 企業、釋出上千筆職缺，聚焦科技與國際職涯機會。

Cake《2026 AI 求職力大調查》以 16 項求職情境建立「AI 求職力指數」，衡量求職者在不同節點運用 AI 的廣度與深度。調查顯示，管理職的 AI 求職力較初階人才高出近三成，反映資深人才能將經驗與判斷帶入 AI 應用，更精準地評估如何以 AI 輔助求職、回應實際工作需求。資深人才未必最早擁抱 AI，但一旦上手，經驗與 AI 的結合更有機會放大其在職場中的優勢。

Cake指出，過去兩年，組織扁平化、減少管理層級一度成為企業追求效率的重要方向；如今，隨著 AI 深入工作場景，經驗與專業判斷的價值正重新被放大。

企業需求也出現相同變化。Cake 平台數據顯示，要求 AI 相關能力的職缺占比由 23% 升至 33%，其中中高階職缺年增 39.8%，初階則年減 26.5%。PwC《2026 Global AI Jobs Barometer》也指出，更仰賴專業判斷與經驗的職務，在 AI 導入後的職缺成長速度為其他類型職務的 2 倍，薪資成長也快 42%。

過往中高階人才尋找下一站，主要仰賴人脈轉介與獵頭邀約；如今，企業也更主動在正式招募前接觸兼具經驗與 AI 能力的人才，透過現場交流提前辨識值得後續接觸的對象。對中高階人才而言，職涯博覽會不只是看職缺，更是主動與企業建立連結、提早掌握潛在機會的重要場域。

Cake 職涯博覽會開設媒合活動與趨勢講堂，讓中高階人才在現場與企業及產業同儕交流，交換職務需求、經驗背景與產業觀察等資訊，也讓面對面對話成為建立連結、探索下一步職涯機會的起點。

AI 也正在拉高初階人才的能力門檻。PwC《2026 Global AI Jobs Barometer》進一步指出，AI 影響程度較高的初階職缺，要求領導力、創造力與面對面互動等過往較常見於資深職務能力的可能性高出 7 倍，反映企業對初階人才的期待升高，而初階與資深人才在部分能力要求上的界線也正逐漸縮小。

據 Cake 觀察，初階人才若要建立差異化優勢，三項能力將成為重要籌碼：AI 原生能力、具實際成果的專案作品，以及快速適應新科技與國際市場的能力。

無論是資深人才或新鮮人，AI 都改寫了與企業建立連結的方式。Cake 執行長劉君羿表示：「AI 可以幫你寫履歷，但無法幫企業真正認識你。履歷仍是入場券，但真正讓企業留下印象的，是面對面的交流。與其反覆修改履歷，不如走進現場，讓企業看見你怎麼思考、怎麼溝通，以及適不適合一起工作。」

Cake 萬人職涯博覽會將於 9 月 12 日在台北世貿一館登場，集結 150+ 企業；參展企業中，外商暨國際企業占比超過三成，目前刊登的職缺涵蓋 78 個市場，台灣之外以越南、印尼、美國、馬來西亞、印度、新加坡與日本等市場最為活躍。

今年有 21 家企業連續三年參展，包括精誠集團、UNIQLO Taiwan、McDonald's 麥當勞等；另有 34 家企業首度加入，包括施耐德電機、中國信託 CTBC、中租控股、日本支付龍頭 PayPay Corporation、仙台市產業振興事業局及國家太空中心等。部分參展企業更將由國際或區域招募團隊到場，求職者可在同一現場探索跨產業與國際職涯的機會。

今年更首度推出「AI 求職逛展體驗」，依求職者背景與職涯方向推薦現場企業與職缺，並規劃個人化逛展路線。現場另有 AI 履歷健檢、AI 形象照、一對一職涯諮詢與主題講座，串起從職涯探索、目標企業鎖定到現場交流的求職旅程。