工作不只看薪資 還要挑廁所？4成求職者把「職場細節」列入考量

面試不只談薪資，辦公室環境也可能影響求職意願。104人力銀行20日公布《2026員工C.E.O.》報告，38%求職者會實際走訪廁所環境，22%會觀察茶水間環境與氣氛，作為是否到職的參考；其中年輕世代更重視這些「職場細節」，顯示面試已逐漸從企業單向挑人，轉向企業與人才雙向選擇。

調查顯示，62%求職者表示，面試過程會影響最終是否到職，其中8年級生比率達67%，為各世代最高。除了工作內容是否符合預期、面試主管態度及實際洽談後薪資等傳統考量，辦公環境也成為新的觀察重點。

進一步觀察，44%的九年級生、39%的八年級生會實際走訪廁所，另有23%的八、九年級生會觀察茶水間，相關比率均高於較資深世代。顯示愈年輕的求職者，愈在意實際工作環境與日常職場體驗。

104人力銀行人才永續長鍾文雄表示，薪資待遇、發展願景及福利制度在面試過程中都可能經過包裝，但廁所、茶水間等公共空間，反而更能反映企業真實的工作日常。例如廁所是否維持整潔，可看出企業對員工體驗的重視程度；茶水間則可觀察同事平常如何互動、是否有軟性交流，以及員工是否敢離開座位休息。

他指出，求職者在面試前後到公共空間走一趟，也可藉此驗證面試官所描述的企業文化，是否與實際工作環境相符。

對於重視工作體驗的新世代求職者，104人力銀行建議，面試時除回答企業提問，也可從環境、互動及制度承諾三方面進一步觀察。

在工作環境方面，可留意辦公空間、座位安排、公共區域及休息環境，確認未來每天工作的真實樣貌；若特別在意空間，也可在面試結束前主動詢問，是否能參觀未來實際工作的區域。

至於團隊互動，求職者可觀察員工彼此相處方式，也可進一步詢問團隊平時如何分工，以及與主管意見不同時如何溝通，從具體互動了解企業文化如何落實。

制度部分，若企業強調彈性工作、重視溝通或鼓勵員工成長，也可進一步確認實際執行方式，包括彈性上下班如何運作、團隊多久開會一次，以及新人是否有培訓制度等。

鍾文雄表示，人才市場已從過去的「企業挑人才」，逐漸走向企業與人才雙向選擇。因此對求職者而言，面試時不必只是等待企業給答案，也可以透過觀察與提問，替自己的職涯做出更完整的判斷，順利找到能長期發展、符合自身期待的工作。