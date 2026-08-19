推動製造、漁撈移工零付費 勞動部年底成立公平招募輔導團

因應台美對等貿易承諾，台灣將於三年內推動製造、漁撈業移工零付費。勞動力發展署今下午針對製造業舉辦跨國勞動力精進方案暨公平召募宣導說明會，勞動部官員說，年底前將成立公平招募輔導團，入廠提供廠商相關法規、第三方稽核、政府支持措施等資訊，此外，目前也將與來源國釐清海外招募相關費用的項目與金額，目標是收費透明、合理化。

公平招募是國際趨勢，勞動力發展署跨國勞動力管理組組長蘇裕國說，不只美國，歐盟為了因應明年12月實施禁止強迫勞動產品上市規章，今年6月也已經頒布指引，預計9月起也會密集召開宣導會，未來台灣廠商跟國際做生意，只要被申訴涉及強迫勞動商品，就可能面臨產品被海關扣押、銷毀或退運，最嚴重則可能失去訂單。

蘇裕國指出，抵債勞動是現在台灣雇主聘僱移工的風險之一，解決之道就是實施公平招募。國際勞工組織（ILO）主張應由雇主負擔招募費用及相關成本，避免造成移工的債務負擔與經濟性壓迫。為協助雇主與國際接軌，勞動部預計今年下半年成立公平招募輔導團，除說明國際公平招募規定，即時回應雇主諮詢，也能提供第三方稽核資源、政府支持措施資訊等。

針對雇主擔心將增加成本，蘇裕國說，人力招募本來就是企業經營成本之一，台灣中小企業占九成以上，未來將以大帶小的方式推動公平招募，把焦點放在合理、透明收費，才有辦法幫助中小企業合理支付招募，而不是任由來源國仲介從中哄抬價格。他也說，現在就已經明確建議海外仲介服務費，只能收取移工一個月的薪資。

他強調，一定要先讓海外招募相關費用透明化、合理化，因此將跟來源國釐清收費項目、金額，也會跟來源國共同找出願意推動公平召募的國內外仲介，公布在網站上供中小企業查詢。

全國中小企業總會常務理事鍾淑玲說，公平招募未來將是企業取得國際訂單入場券，但企業必然面臨短期痛處，因此需要政府資源挹注，來降低企業轉型過程產生的成本，她建議應簡化申請跨國勞動力的手續，並且在稅務上提供實質幫助，補助自動化升級、降低引進自動化機器的稅率等，也希望政府安排專人進入工業區進行一對一輔導說明。