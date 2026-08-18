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銲工人力荒！女力崛起 職訓班學員3成是女性

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
銲接人力缺，台灣職場技能協進會開辦氬氣鎢極電銲技術培訓，參訓者約3成為女性，打破傳統職業性別刻板印象。圖／台灣職場技能協進會提供
銲接人力缺，台灣職場技能協進會開辦氬氣鎢極電銲技術培訓，參訓者約3成為女性，打破傳統職業性別刻板印象。圖／台灣職場技能協進會提供

為因應製造業、金屬加工業及銲接相關產業人力需求，台灣職場技能協進會與埔里高工合作，利用專業實習教室開辦氬氣鎢極電銲技術培訓班，並協助就業媒合；其中，參訓者約3成為女性，打破金屬加工及電銲產業傳統職業性別刻板印象。

台灣職場技能協進會指出，依據勞動部職缺資料顯示，中彰投地區與電銲、銲接及西工相關職缺達1351個，顯示產業對技術人才仍有明確需求，該會因此受勞動部勞動力發展署中彰投分署委託辦理「氬氣鎢極電銲（碳鋼ST）技術培訓班」。

而因電銲技術培訓著重實務操作，涵蓋工業安全、銲接概論、工具及加工設備操作、金屬材料，以及碳鋼鋼板與鋼管的氬氣鎢極電銲實習，考量學習場域安全，因此與埔里高工合作，由其提供專業實習教室，及校內空間協助企業徵才媒合。

由於，氬氣鎢極電銲技術可延伸至銲接、配管、金屬加工、設備安裝維護及鋼結構等工作領域，吸引待業民眾報名，該會表示，此次招收20人額滿，部分學員甚至從台中通勤上課，除了青壯年族群，也不乏高齡者，盼增加就業及轉職選擇。

值得一提的是，該班女性學員約占三成，她們投入過去較常被視為男性工作領域的電銲及金屬加工訓練，突破傳統職業性別刻板印象；年逾六旬的曾姓女學員說，她有烘焙專長，但所需器材，國內沒販售，盼學焊接自製外，未來也能接案製作。

台灣職場技能協進會表示，女性投入電焊領域，為工業技術領域注入多元力量，而在課程結訓可報考相關技術士技能檢定，該會也安職缺媒合，讓徵才企業與學員面談，後續也將追蹤錄取及就業狀況，進一步提升職訓後就業率及就業穩定度。

銲接相關人力缺，台灣職場技能協進會開辦氬氣鎢極電銲技術培訓班，並協助就業媒合。圖／台灣職場技能協進會提供
銲接相關人力缺，台灣職場技能協進會開辦氬氣鎢極電銲技術培訓班，並協助就業媒合。圖／台灣職場技能協進會提供

銲接相關人力缺，台灣職場技能協進會開辦氬氣鎢極電銲技術培訓班，並協助就業媒合。圖／台灣職場技能協進會提供
銲接相關人力缺，台灣職場技能協進會開辦氬氣鎢極電銲技術培訓班，並協助就業媒合。圖／台灣職場技能協進會提供

銲接相關人力缺，台灣職場技能協進會開辦氬氣鎢極電銲技術培訓班，並協助就業媒合。圖／台灣職場技能協進會提供
銲接相關人力缺，台灣職場技能協進會開辦氬氣鎢極電銲技術培訓班，並協助就業媒合。圖／台灣職場技能協進會提供

銲接人力缺，台灣職場技能協進會開辦氬氣鎢極電銲技術培訓，參訓者約3成為女性，打破傳統職業性別刻板印象。圖／台灣職場技能協進會提供
銲接人力缺，台灣職場技能協進會開辦氬氣鎢極電銲技術培訓，參訓者約3成為女性，打破傳統職業性別刻板印象。圖／台灣職場技能協進會提供

銲接相關人力缺，台灣職場技能協進會開辦氬氣鎢極電銲技術培訓班，並協助就業媒合。圖／台灣職場技能協進會提供
銲接相關人力缺，台灣職場技能協進會開辦氬氣鎢極電銲技術培訓班，並協助就業媒合。圖／台灣職場技能協進會提供

女性 工人 勞動力

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