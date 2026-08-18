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遭控不給交通補助 血基會：已從寬認定並提高金額

中央社／ 台北18日電

血基會企業工會與多個聲援團體今天集結在血基會門口，控訴血基會要求員工跨縣市支援，卻得自行吸收通勤成本。血基會表示，已立即修訂相關辦法，從寬認定並大幅提高補助

捐血一袋，救人一命」口號朗朗上口，隨捐血意識抬頭，血液基金會企業工會今天上午高舉「跨縣支援一路苦」、「交通補償要給足」等標語，控訴血基會以行慈善之名，做壓榨員工之實，為省成本，要求員工跨縣市支援，卻拒認通勤工時，也沒補足交通費補助。

捐血車護理師、血液基金會企業工會理事長謝緹縈表示，近年捐血人數、捐血量逐步提升，血基會面臨人力缺口，解方竟是要求護理師、醫檢師及捐血車駕駛等員工頻繁「跨縣市」支援，還要求員工自行負擔支援所產生的額外通勤時間與交通成本。

工會控訴，血基會近年為了方便管理，進行服務區域整併，如嘉義、台南、高雄合併為高雄捐血中心等，且在合併後，血基會宣稱「同一捐血中心涵蓋之縣市均為合理指派工作地點」，要求員工配合血基會人力調度需求，高雄員工頻頻支援台南，台中員工每個月都須支援雲林、南投等地。

「員工通常在前一天或前一週收到通知，須前往外縣市完全陌生的地點支援，並自行想辦法抵達。」謝緹縈表示，部分員工自行開車前往，部分員工則需轉乘多趟火車、客運、甚至長途步行，才能抵達支援地點，通勤所衍生的費用大幅提高，通勤時間更大幅延長為2、3小時，由員工全數買單。

工會要求，當有跨區域支援情事發生時，雇主應提供專車、接駁車接送，若由員工自行前往，交通時間在扣除「日常通勤時間」後，剩餘時間必須計入「工作時間」，或提供支援津貼或補休機制；若車站至支援地點無便捷的公共運輸，或上下班時段無公共運輸可搭乘時，員工得搭乘計程車，並請領交通費用。

台灣血液基金會發布新聞稿表示，工會提案都有善意回應，已立即修訂交通費補助辦法，並從寬認定，同時提高相關補助費用，例如員工駕駛自用汽車或機車出勤者，交通補助由每公里新台幣3元調整為6元，交通費補助辦法從寬溯及自今年1月1日起適用，溯及費用請中心主動加發差額。

補助 血液基金會 捐血

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