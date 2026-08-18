炸排骨起薪近5萬元！她見徵才廣告嘆「早知讀餐飲」 網曝背後真相

物價持續上漲，不少上班族感嘆薪水始終追不上生活開銷。一名女網友分享，近期發現連鎖便當店梁社漢排骨在104人力銀行開出正職人員月薪4萬4000元至4萬7000元，讓她忍不住感嘆，這樣的起薪竟比部分會計事務所新進審計員還高，甚至自嘲「我該離職去炸雞排了」。貼文曝光後，引發網友熱烈討論。

這名女網友在社群平台「Threads」表示，近期發現梁社漢排骨的正職人員，薪資開出4萬4000元至4萬7000元，讓她忍不住驚呼「炸個排骨起薪已經比會計事務所的新進審計員高了」，她更開玩笑表示「我該離職去炸雞排了」，甚至後悔當初沒有選擇餐飲相關科系。

貼文一出後，不少網友都表示「主管會跟妳說要看長遠」、「有的洗碗的都4開頭了」、「薪水真的比當會計還多」、「狗才當審計員」、「穿西裝吹冷氣的高級窮，還是輸給了油鍋前的鈔能力，審計員在事務所還得被主管、客戶反覆油炸」、「已經跟很多人說了，千萬千萬不要進會計業，太太太低薪了」。

不過，也有網友回應「炸排骨要忍受高溫、油煙，油膩工作環境，跟坐辦公桌天差地遠」、「餐飲的4萬up，不是妳看到的表面文字」、「這有含加班費喔 ，老闆比妳還會算」、「炸排骨的還會嫌妳動作慢，不錄用妳」、「又熱又不一定給你更多業績加薪，不能比啊」、「光是 兩頭班【兩頭班】又被稱為雙頭班、兩段班，是台灣不少餐飲業常用的排班制度，因為餐廳在兩個正餐中間時段人潮少，便將一天8小時工時拆成兩個時段，中間沒顧客非工時稱為空班，用這排班法來控制人事成本。 妳就受不了了，而且不單單只是炸排骨，太單純了年輕人」、「妳真的去的時候，會知道他們工作有多累！真的不要表面看工作」。

本站曾報導，一名網友分享，近幾年服務業起薪越來越高，不少餐飲外場起薪開到4.5萬至5萬元，高於許多產業的入門薪資。若勞工能抵制低薪、條件不佳的工作，讓勞動市場回歸供需機制，就有機會改善台灣的低薪困境。當時引來許多網友回應，「服務業高薪是用雙頭班、排休制來換的」、「高薪資很可能是假日加給跟禁休換加班費來的，換算下來不一定划算」、「這類『高起薪』多半是交換高工時、高流動率與體力、情緒成本，不是企業突然變大方，其實是這個位置被重新定價」。

網友更感嘆「給我多高薪資，沒有生活品質跟身體變差，我根本不想去」、「以前是你不做有的是人做，現在是我不做你看你找不找得到人」。