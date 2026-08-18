人前沒事、人後狂酸 她揭男同事雙面行徑：每天都覺得噁心

職場上除了工作能力，和同事相處也是許多上班族在意的問題。一名女網友分享，自己近期意外得知，公司男同事竟會趁她離開座位時，私下批評外貌、抹黑工作表現，甚至拿生理期開玩笑。更讓她難以接受的是，這群同事在她回到座位後，卻立刻恢復正常，裝作什麼事都沒發生，讓她得知真相後氣到發抖，直呼「每天與他們同處一室就覺得噁心」，貼文曝光後引發討論。

這名女網友在Dcard以「離席才知道...男同事私下言論超噁」為題，指出公司組內只有她一名女性，原本以為男同事只是比較「直男」，直到別組同事好心提醒，她才知道每當自己去洗手間，男同事便會趁機討論她。像是嫌她妝容奇怪、酸她靠外表當花瓶，甚至還影射她透過不正當關係取得工作資源。

這名女網友進一步說明，自己最無法接受的是，只要她一回到座位，男同事就馬上裝作若無其事，繼續討論公事，讓她直呼「最噁心的就是這種雙面行徑」，也不知道究竟該如何面對每天都要相處的同事？

貼文一出後，不少網友都表示「妳太單純了，搞不好話題就是和妳告密的同事開的，再跑來和妳說」、「先取得證據！去廁所沒帶手機，手機剛好壓到錄音，很正常吧」、「有時候什麼都不知道會比較好，知道了就少跟這些人來往，每間公司都有這樣的人」、「其實也要注意別組的好心同事有沒有在騙妳？」、「我前主管也是這種人，所以離職了，除非妳有想跟他們長期對抗，否則離職是最優解」、「沒什麼好計較的，快換個環境吧，不要互相傷害了」。

除了職場雙面人，本站也曾報導，一名網友分享，自己和同事在公司互動熱絡、聊天自然，但一下班透過通訊軟體聯繫，卻常常變成已讀不回或隔很久才回覆，讓他不禁疑惑這種「上班像朋友、下班像陌生人」的狀況，是否已成為職場常態？

對此，不少網友回應「同事就是同事，下班以後就是陌生人」、「一般來說，我們把這個叫做應酬」、「都熬到下班了，就放過人家，大家都很辛苦」、「下班根本不會跟同事私聊」、「不是現在才變成這樣，而是一直都這樣，上班是賺錢，不是交朋友」、「哪個同事下班找我聊天我扁誰」、「我下班連同事Line都懶得回，等上班才出現」。