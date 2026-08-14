永久居家辦公真的好？ 他搖頭揭缺點：下班了腦袋還在工作

從新冠疫情開始，居家上班已成為不少公司企業實行的新政策，甚至成為求職者找工作時考量的條件之一。有一名網友發文表示，公司最近面試一位求職者，對方希望長期在家工作，這讓他好奇想問大家，如果真的可以永久居家辦公，真的願意接受嗎？

原PO在論壇「mobile01」表示，很多人喜歡遠距上班，因為早上可以多睡一點，不用趕時間也不用通勤，但他覺得在家工作沒有明確的上下班界線，即使休息時也會覺得「應該要再處理一下事情」。到了晚上下班，明明已經在家，腦袋卻還停留在工作模式，反而在公司裡有一個明確的切換過程：「出門、到公司，代表開始工作；離開公司，才比較容易真的放下」。

原PO透露公司最近在招募工程師，有一名面試者表示希望可以長期在家工作，這讓他思考如果公司真的給予選擇「永久居家辦公」，真的會有人願意嗎？還是說會選擇「固定進公司」或「一周幾天在家、幾天進公司」？

貼文引起熱議，在家或進公司都有人挺，「就怕是責任制，在家工作反而更慘」、「不會，因為在家干擾太多」、「在家工作，隨時要被監督」、「永久居家辦公很OK，有重大meeting（會議）才去公司」、「看每個人個性，不是每一個人都適合在家辦公」。

其他網友也表示，「除非本來就單純內勤工作，不然有的人也是喜歡跟人互動的」、「看工作性質跟個人習慣吧，但我覺得可能很多人都不會選永久，完全都沒有與人接觸感覺會發瘋」、「要看工作性質，有些還是實際體會比較好」。

據日媒報導，「到辦公室效率好、在家工作會偷懶」其實純屬迷思，因為辦公室常有隨機且無意義的臨時會議，或是員工一天多次離座抽菸、聊天等隱形效率浪費。至於居家辦公的人是否會偷懶，關鍵在於績效管理而非地點。因此將「人在辦公室」與「具備生產力」劃上等號，只是管理階層缺乏客觀評估績效方式的藉口。