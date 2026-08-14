「鐵」飯碗來了！台鐵招考工務處人員 起薪最高4萬5元

「鐵」飯碗來了！台鐵公司宣布招考工務處從業人員，釋出正備取超過300缺額。從事務管理到技術人員通通有，起薪3萬7千元起、還有津貼。台鐵表示，歡迎有志之士加入、共創黃金十年。只不過對照同樣在開缺的高鐵，是否有競爭力，就看求職者買單嗎。

台鐵8月11日宣布工務處開缺，預計招考正取85名、備取238名，合計共323名。報名期間下周一起，僅開放短短11天至28日。

這波招考，考生得經三關，首先是體能測驗，預計於9月19日舉辦，接下來是10月3日的筆試測驗、最後是11月5日的口試測驗。並於11月19日公告錄取名單，預計於明年1月安排新進人員報到。

開出職缺之職位包含起薪4萬5130元的「助理工程師」、4萬2580元「技術員」、4萬10元「助理技術員/助理事務員」及3萬7230元「服務員」。

台鐵表示，本次工務類科開缺，主要是為充實第一線軌道養護、路線維護等現場工作人力，並補充土木與建築工程等專業技術人才，以持續提升鐵路行車安全與工程品質。

據了解，台鐵公司化後深陷人員缺額嚴重問題，這次大規模招考，台鐵強調，誠摯歡迎具備專業技術與服務熱忱的人才踴躍報考，加入台鐵團隊，共創台鐵黃金十年。

但對比台灣高鐵在人力銀行揭露的職缺，「最低」起薪3萬5，台鐵這波開缺，在薪資上看似相對弱勢，在勞動市場是否仍有競爭力，耐人尋味。