最新勞動法令隨手查 系統無障礙升級

勞工或事業單位在面對勞動法令訂修時，可能會因為法規查詢缺乏整合性管道或網路操作介面問題而感到不便。為優化相關服務，勞動部建置的「勞動法令查詢系統」已於2026年6月完成「響應式網頁設計（RWD）」升級，並導入無障礙網頁規範AA等級標準。

不論是身心障礙者、銀髮族，或是習慣使用手機、平板及電腦等不同數位工具的民眾，都能隨時隨地體驗便利的勞動法令查詢服務。

勞動部表示，「勞動法令查詢系統」升級為響應式網頁（RWD）後，能根據民眾使用的載具（如智慧型手機、平板電腦、桌上型電腦）螢幕大小，自動以最佳化排版的方式呈現，改善以往行動版網頁字體過小、難以點擊的缺點。

該系統亦提供網頁無障礙功能（包含Accesskey快速鍵設計），為全盲、低視能或身體不便的勞工朋友提供更友善的螢幕報讀輔具及簡易鍵盤操作服務，讓勞工朋友在面對職場權益問題時，增加為自己發聲的力量。

民眾可上網連結至「勞動法令查詢系統」首頁之「最新動態」及「法規查詢」頁面，動動手指輕鬆檢索勞動部近期訂修發布的法令。除了大家熱烈討論的勞工退休金、職場霸凌防治與申訴、外送員勞動權益保障等法規外，還有勞動法令相關解釋令函，民眾均可一手掌握，即時獲知最新的法令動態。

勞動部表示，民眾亦可透過「勞動法令查詢系統」首頁之「預告中法規草案」頁面，點擊勞動部近期預告之法規草案，並經由「眾開講」之留言功能提供個人寶貴意見，積極參與法規訂修程序。目前「勞動法令查詢系統」已累計130餘萬瀏覽人次。