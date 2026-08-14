北市7月119家違反勞基法 知名餐飲集團「豆府」重罰30萬元

台北市政府勞動局今公布7月違反勞動基準法裁罰結果，共有119家事業單位遭裁處，總罰款金額為538萬元，不乏知名餐飲集團。其中「豆府股份有限公司」遭罰30萬元為最高，勞動局也表示，該企業5年內已第3次違法。

北市勞動局長王秋冬表示，今年7月罰款金額前5名，依序為「豆府股份有限公司」（30萬元）、「亞東保全股份有限公司」（22萬元）、「奧迪北區股份有限公司」（19萬元）、「大台北寬頻網路股份有限公司」（17萬元）及「邏思起子有限公司」（15萬元）。

其中，「豆府股份有限公司」因違反「使勞工繼續工作4小時，未給予30分鐘休息時間」之規定，5年內第3次違反勞動基準法第35條規定，遭裁處30萬元。

違反勞基法裁罰的事業單位中，主要違法態樣前5名分別為：工資未全額給付，計24家（14.03％）；未依法給付平日延長工時工資，計22家（12.86％）；未逐日記載勞工出勤情形至分鐘，計20家（11.69％）未依規定給予勞工例假日或休息日，計17家（9.94％）；假日工資未給或於休假日工作未依規定加給工資，計17家（9.94％）。

王秋冬表示，為協助雇主遵守法令，勞動局推出「勞條健檢師」的服務，雇主可透過「台北市政府台北服務通」（連結）提出線上申請，或至勞動局勞動權益中心臨櫃申請，勞動局的「勞條健檢師」將會主動向申請人確認輔導時間並提供服務。