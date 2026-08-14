快訊

陳幸妤為何突重擊趙建銘1拳？ 律師推測可能跟「這件事」有關

三星被爆取消Galaxy S27可變光圈相機技術、S27 Ultra還縮水1功能

台股開高走低收盤下跌210點 軍工股獲利多大漲

聽新聞
0:00 / 0:00

北市7月119家違反勞基法 知名餐飲集團「豆府」重罰30萬元

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市勞動局今公布7月違反勞基法裁罰結果，93家事業單位挨罰，總罰鍰金額423萬元。記者林佳彣／攝影
北市勞動局今公布7月違反勞基法裁罰結果，93家事業單位挨罰，總罰鍰金額423萬元。記者林佳彣／攝影

台北市政府勞動局今公布7月違反勞動基準法裁罰結果，共有119家事業單位遭裁處，總罰款金額為538萬元，不乏知名餐飲集團。其中「豆府股份有限公司」遭罰30萬元為最高，勞動局也表示，該企業5年內已第3次違法。

北市勞動局長王秋冬表示，今年7月罰款金額前5名，依序為「豆府股份有限公司」（30萬元）、「亞東保全股份有限公司」（22萬元）、「奧迪北區股份有限公司」（19萬元）、「大台北寬頻網路股份有限公司」（17萬元）及「邏思起子有限公司」（15萬元）。

其中，「豆府股份有限公司」因違反「使勞工繼續工作4小時，未給予30分鐘休息時間」之規定，5年內第3次違反勞動基準法第35條規定，遭裁處30萬元。

違反勞基法裁罰的事業單位中，主要違法態樣前5名分別為：工資未全額給付，計24家（14.03％）；未依法給付平日延長工時工資，計22家（12.86％）；未逐日記載勞工出勤情形至分鐘，計20家（11.69％）未依規定給予勞工例假日或休息日，計17家（9.94％）；假日工資未給或於休假日工作未依規定加給工資，計17家（9.94％）。

王秋冬表示，為協助雇主遵守法令，勞動局推出「勞條健檢師」的服務，雇主可透過「台北市政府台北服務通」（連結）提出線上申請，或至勞動局勞動權益中心臨櫃申請，勞動局的「勞條健檢師」將會主動向申請人確認輔導時間並提供服務。

豆府 勞基法 餐飲

延伸閱讀

北市府稽查寄居蟹、兆基違規 地政局：限期未改正將重罰

民團指台灣就業通青少年打工專區含高風險職缺 勞動部回應了

幼兒園涉不當對待幼童 苗栗縣府：如案情屬實最高可罰60萬

遠東商銀統籌主辦新光國際租賃28.5億元聯貸案

相關新聞

七成五上班族感受企業更重視AI 一成四的人積極學習AI技能

從 ChatGPT、Google Gemini 到各式 AI Agent 快速普及，生成式AI正以前所未有的速度改變全球工作模式。1111人力銀行「上班族AI焦慮與職涯準備調查」顯示，75%上班族感受企業更重視 AI，14.2%已經積極學習AI技能，但也有超過5成上班族尚未學習AI工具。

北市7月119家違反勞基法 知名餐飲集團「豆府」重罰30萬元

台北市政府勞動局今公布7月違反勞動基準法裁罰結果，共有119家事業單位遭裁處，總罰款金額為538萬元，不乏知名餐飲集團。其中「豆府股份有限公司」遭罰30萬元為最高，勞動局也表示，該企業5年內已第3次違法。

大學1科系後悔率56%！過來人揭職場真相：領4萬多加班加到哭

不少學子上大學前都會仔細選好要就讀的科系，畢竟攸關自己未來的出路發展。有一名就讀會計系的女大生在Dcard發文詢問「出社會後，後悔選擇會計了嗎？」引發熱烈討論，不少會計系畢業生分享職場經驗，直言會計工作工時長、壓力大，薪資卻未如預期。

不是工程師 年薪也有330萬！黃仁勳指4金飯碗人人有機會…AI時代搶手職業曝光

隨著AI時代浪潮，未來哪些職業將成市場最搶手金飯碗？讓輝達執行長黃仁勳告訴你！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。