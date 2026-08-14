勞動部助旅宿業補充人力 首波37名印尼籍人力赴晶華酒店

為因應少子化與超高齡社會帶來的勞動力結構挑戰，勞動部積極協助業界補充外籍人力。其中，台北晶華酒店已於13日順利取得首批37名印尼籍外國技術人力聘僱許可，後續即可辦理外國技術人力引進事宜，成為旅宿業運用延攬海外技術人力新制的首例。

勞動部自2026年1月起推動「跨國技術人力精進方案」，在兼顧本國勞工就業權益及產業人力需求的前提下，開放旅宿業及商港碼頭業引進外國技術人力，協助產業補充所需技術人力。

勞動部表示，精進方案開放觀光旅館及一般旅館業者申請外國技術人力，從事房務、清潔、訂房及旅客接待等工作。

旅宿業者為所聘僱最低薪全時本國基層勞工加薪最少2,000元，即可按1：1比例取得外國技術人力聘僱名額，透過「本國勞工加薪、外國技術人力補充」的制度設計，在協助產業補充人力的同時，也帶動提升本國勞工勞動條件。

勞動部說明，此次引進的外國技術人力與移工不同，須具備一定的學歷、技術條件及語文能力，以符合旅宿業第一線服務及專業工作需求。為協助業者瞭解申辦資格及相關作業流程，勞動部已辦理12場次宣導說明會。

截至8月中旬，已超過50家旅宿業者申請辦理國內求才程序，需求人數超過500人，目前仍持續增加。透過國對國機制，由跨國勞動力延攬中心提供專人諮詢及輔導機制，會1對1協助業者逐步完成國內求才程序、申請聘僱外國技術人力，縮短申辦流程。

勞動部表示，目前已建立印尼及泰國的外國技術人力引進管道，且與越南取得初步共識。此外，台菲合作備忘錄（MOU）的簽署已有共識，進度也在掌控中。

此次台北晶華酒店指名聘僱過去曾在台北晶華酒店接受培育，實習表現良好的外籍學生，他們具備一定的旅宿服務經驗及對台灣工作環境的熟悉度，入台後可直接上崗、無縫接軌，為旅宿業注入新人力。

勞動部提醒，符合資格且有人力需求的旅宿業者，可積極運用「跨國技術人力精進方案」，依規定至公立就業中心辦理國內求才、資格認定及聘僱許可等程序，補充所需技術人力，相關資訊可至外國人勞動權益網站的外國技術人力專區查詢。

勞動部將持續協助旅宿業者辦理各項聘僱手續，並與各人力來源國保持緊密合作，具體落實國對國聘僱模式，強化海外人才招募、資格確認及來台聘僱等各環節的合作機制，確保人力來源品質及聘僱過程透明，協助我國旅宿業穩定發展。