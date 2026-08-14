七成五上班族感受企業更重視AI 一成四的人積極學習AI技能

從 ChatGPT、Google Gemini 到各式 AI Agent 快速普及，生成式AI正以前所未有的速度改變全球工作模式。1111人力銀行「上班族AI焦慮與職涯準備調查」顯示，75%上班族感受企業更重視 AI，14.2%已經積極學習AI技能，但也有超過5成上班族尚未學習AI工具。

AI 能也逐漸成為企業徵才的重要條件。調查指出，自2023年生成式AI普及以來，有39.1% 上班族明顯感受到企業開始要求AI能力，另有35.9%認為要求「有些增加」，合計已達75%，反之則有25%上班族目前較無明顯感受。同時，高達85.7% 認為具備AI 能力，有助於提升求職競爭力。

在AI學習現況方面，目前僅14.2%表示已積極學習AI技能， 26.7%偶爾接觸，另外則有 25.6%想學卻尚未開始， 23.8% 甚至不知道該如何開始，還有9.5%完全沒有興趣。至於目前最常使用的AI工具，以 AI聊天助理（57.2%）最普遍，其次依序為AI圖片生成（43.1%）、AI 文案生成（34%）、AI 翻譯工具（29%）及AI履歷／求職工具（23.2%）。

1111人力銀行發言人莊雨潔指出，目前AI 已逐漸從科技人才的專業工具，轉變為各行各業的工作助手，不論行政、人資、行銷、設計或業務，都開始透過AI提升效率。可以預見，「 會使用AI 」將逐漸像 Office文書能力一樣，成為企業期待人才具備的基本職場技能。

雖然多數人認同 AI 的重要性，但真正跨出學習第一步卻不容易。調查顯示，目前最大的 AI 學習困境，以不知道從哪開始學（56.9%）最高，其次為缺乏系統化課程（35.2%）及學習資源太零散（31.3%）。因此，上班族也期待企業可以提供更多資源，其中最希望公司提供的是 AI培訓課程（71.8%），其次包括 AI 工具費用補貼（48.1%）、AI 證照補助（41.6%）、提供高階 AI 工具（34.8%）以及 AI 顧問協助（22.3%）。

至於是否考慮投入 AI 相關工作，調查顯示，34% 表示有興趣，11.3% 已開始規劃轉職，另有 2.1% 已成功轉職；但仍有 28.7% 坦言，不清楚目前有哪些 AI 相關工作，23.9% 則沒有考慮。若探究跨入 AI 產業最大的門檻，依序為不懂AI工具（46.6%）、不知道從哪開始（38.6%）、不會實際應用（38.5%）、擔心年齡競爭力（36.4%）以及外語能力不足（34.9%）。

莊雨潔認為，從此調查可以發現，真正讓上班族焦慮的，不是AI本身，而是缺乏清楚的學習方向與轉型路徑。未來企業若能建立完善的 AI 培訓制度，政府持續提供系統化課程與職能地圖，將有助於降低勞工的AI焦慮，並加速人才轉型。她也建議，上班族不必急著成為 AI 專家，而是先從工作最常使用的情境開始，例如資料整理、簡報製作、文書處理、翻譯或內容生成等工具，循序漸進建立AI應用能力，才能真正把AI變成職涯助力，而不是焦慮來源。