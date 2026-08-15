打造舒適辦公空間！ 上班族熱議八大「辦公室小物」療癒工作日常



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「辦公室小物」相關話題的網路聲量，帶您了解討論度最高的八大辦公室小物有哪些。

長時間待在辦公室工作，個人座位的環境與布置不只影響工作效率，也會牽動上班時的心情和專注度。除了電腦、文件等工作必需品外，不少上班族也會透過各式小物妝點個人空間，讓原本制式的辦公區域增添更多舒適感與個人特色。本篇整理出網友熱議的八大「辦公室小物」，一起看看哪些用品最受歡迎！

「文具」順手好用成自費首選 「杯子」漂亮實用提升上班心情

網友熱議TOP8辦公室小物 網路聲量排行

觀察近三個月網友針對「辦公室小物」相關話題的討論，可以發現「文具」最常被提及。由於筆記本、原子筆、便利貼等用品是許多上班族每天都會接觸的物品，因此不少人會特別挑選好寫、好收納，或外型具設計感的款式，讓開會紀錄、待辦事項與日常書寫更順手。

不過，也有出社會新鮮人疑惑「真的會有人自費買文具或辦公室用品去上班嗎？」，引起留言區熱議，網友紛紛分享「我文具全部都自己買」、「我剛到職的時候文具都自己帶，單位發的不好用，乾脆買自己喜歡的」、「自己買的，用的比較順手，光訂書機裝訂紙本的感覺，比起公司的卡卡訂書機就有莫名的小確幸」，顯示出不少上班族願意自費添購自己喜歡的文具，希望更順手、更符合習慣的工具，提升日常辦公的舒適感。

排名第二的「杯子」同樣是許多上班族桌上的必備品，無論是保溫杯、馬克杯、咖啡杯或水杯，都與日常補水、喝咖啡提神密切相關。

日前便有網友發文分享「下週要進辦公室工作了」，因而發文請益「一人推薦我一個覺得辦公室座位上必備的東西」，其中不少人都回覆「水壺！上班用漂亮水壺心情會更美麗」、「2000cc超大水壺」，也有部分網友稱「帶馬克杯，可泡茶或咖啡」、「我有自己準備靜音的攪拌杯，下午泡濃湯類或蛋白粉好用」，可見在辦公室環境中，杯子可說是兼具個人風格與實用功能的代表小物。

此外，不少上班族會在桌上擺放「公仔/娃娃」，點出「上班需要看這些可愛小物療癒身心靈」、「看著心情就好」，社群上也經常可見網友們曬圖分享自己的收藏；「小盆栽」則能替辦公空間增添綠意，讓制式的工作環境多一分清新感。

另一部分網友則喜歡在辦公空間擺放擴香石、香氛蠟燭、精油瓶等「香氛/擴香」型小物，透過氣味營造放鬆感，不過也有人表示「在密閉辦公室用香氛其實蠻吃當事人品味，選不好反而會臭到隔壁同事」，認為味道不能太濃，否則會造成他人困擾。

最後，「收納盒」有助整理文具、便條紙等零散物品，讓桌面更加整潔有序；至於「抱枕」除了能作為午休時的小靠枕，也能在久坐工作時提供腰部支撐，提升座位舒適度；而「水晶/岩燈」則多帶有招財、淨化磁場或轉換能量的寓意，不少人會將其作為辦公桌上的開運擺設，除了點綴空間，也寄託對工作順利、財運提升的期待。

每個人的工作習慣與喜好不同，適合的辦公室小物也各有差異。有人重視實用性，有人偏好療癒與美觀，但共同目的都是希望打造更舒適、更符合自己需求的工作環境。或許只要添購一件喜歡的小物，就能讓忙碌的辦公日常多一點樂趣，也為每天的工作增添更多動力。





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「辦公室小物」相關討論則數。

觀測期間：2026/04/06~2026/07/06，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、評論、新聞、部落格（排除抽獎文）

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