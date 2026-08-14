大學1科系後悔率56%！過來人揭職場真相：領4萬多加班加到哭

不少學子上大學前都會仔細選好要就讀的科系，畢竟攸關自己未來的出路發展。有一名就讀會計系的女大生在Dcard發文詢問「出社會後，後悔選擇會計了嗎？」引發熱烈討論，不少會計系畢業生分享職場經驗，直言會計工作工時長、壓力大，薪資卻未如預期。

原PO表示，自己未來畢業後應該就是到事務所工作，聽說會計系是鐵飯碗，但不知道職場環境、工作內容和薪資結構，因此想問過來人「如果重來一次還會選擇這個科系嗎？」

貼文一出引來兩極評論，不少過來人直言很後悔，「不會，每天都在事務所廁所哭自己到底在這邊幹嘛」、「不會，早就知道去選企管。整天考試考那麼多，還要進補習班坐牢，結果出來只能去四大 （會計師事務所）領40000多，忙季加班加到哭出來還要吞下去，可憐」、「後悔，從讀書到工作都是超時，累到不行」、「後悔死，不管在哪個國家，全世界會計都要加班」、「CP值真的太低，能在會計混得不錯的，到其他領域只會更好」。

但也有網友看好未來發展，「會，我朋友跟我同商科，去銀行沒輸四大多少，上班時數天差地別」、「還是會吧，讀會計系還能用四大經歷+自己學歷去到還不錯的科技廠或是有名的上市櫃公司」、「會，前3～5年累積經驗，跨領域工作拓展範圍，可以走很寬，另外必備條件學會挑對行業別的公司差很多（薪水方面）」。

根據104人力銀行過去公布的科系滿意度調查，在「人生重來，是否願意再次選擇同一科系」的調查中，會計系僅43.8%受訪者表示願意再次選擇，換言之，56.2%的人不會重讀會計系。