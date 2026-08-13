老闆迷信頂大光環…台大人提案接受度特高 她氣炸：工作經驗何用

「真的這麼相信頂大光環，乾脆整間公司全部找頂大畢業的人。」一名女網友近日在Dcard發文抱怨，公司老闆對學歷相當執著，每次招募新人，只要看到台大履歷就會特別有興趣，甚至還沒仔細看工作經歷，就會先認為「台大的應該不錯，可以找來聊聊」；若不是台大，至少也要清大、交大或成大，讓她工作一段時間後愈來愈疑惑。

原PO表示，起初只以為這是老闆個人的徵才偏好，沒想到「名校濾鏡」連日常工作都看得出來。同事提出想法時，老闆常會先追問數據、風險與成效，但若提出意見的人剛好是他欣賞的名校畢業生，接受程度似乎就會高出不少。她忍不住吐槽，照這套邏輯，「企劃找頂大的、行銷找頂大的、業務找頂大的、行政也找頂大的」，乾脆第一關直接看畢業證書，不符合名單的人連面試都不用。

她強調，自己並不否認頂大有許多優秀人才，能考進好學校，本來就代表學生時期有一定程度的表現；但讓她不解的是，大家都已經出社會，明明有工作經驗、作品、專業能力與實際成果可以評估，為何仍有人如此執著幾年前念哪間大學？更讓她無力的是，「一個人還沒開始做事，就因為學歷先拿到更多期待跟信任，其他人卻要花更多時間證明自己」。

貼文曝光後，不少網友認為學歷確實是企業最快的篩選方式，「最快篩人就是用學歷啊，況且老闆沒有那麼多時間。另外學歷高通常學東西比較快」、「但不得不說台大畢業的普遍比較優秀，撇除一些怪人，敝公司台大畢業的同事都蠻有想法跟能力」、「台大真聰明的人是真會讓人佩服，那種悟性不是普通人能有的，但是怪也是極端的怪」。

也有網友站在另一邊，認為名校不代表職場能力，「頂大有分單純會讀書跟能力好的，我們公司工程師有時候腦子卡住，有些事情就行不通，解釋過很多次，然後就一直執意要用他的方法」。另有人分享主管曾直言，「就面試聊一下，我怎麼可能知道這個人行不行？挑好學校，出了問題還可以找藉口；挑個爛學校的，連藉口都找不了」。

還有人笑稱，問題恐怕不是老闆不想整間公司都找頂大，而是「他也希望全部台大，問題是招不到啊，頂大沒人要來，只能往下找」；也有人直指現實，「條件好、錢夠多，相信我，台大的去你家做牛做馬也可以。」原PO則感嘆，如果老闆心中的人才標準始終是「台大最好，沒有台大至少也要清交成」，那面試時到底還看工作經驗做什麼，「看看公司業績是不是也能直接照大學排名往上衝」。