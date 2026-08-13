影響有感？上班族估2.5年AI明顯影響工作 最受影響五大職業曝光

面對AI浪潮席捲全球，台灣上班族究竟準備好了嗎？台北市政府勞動局攜手1111人力銀行共同發布「上班族AI焦慮與職涯準備調查」，深入了解 2026 年台灣上班族面對 AI 快速發展下的真實心聲，從工作是否可能被取代、AI 技能學習現況，到職涯轉型意願與未來競爭力，一窺 AI 時代下勞工的焦慮與挑戰。調查顯示，上班族對工作遭AI取代的擔憂程度平均達 6.29分（滿分10分），更預估AI 平均2.56年內明顯影響自己工作內容；認為容易被AI取代的工作前五項工作依序是翻譯、行政文書、美編、文案、基礎程式開發。

根據調查顯示，上班族對工作遭 AI 取代的擔憂程度平均達 6.29分（滿分10分），更預估 AI 平均將在 2.56 年內明顯影響自己的工作內容，顯示多數勞工已意識到 AI 浪潮正快速逼近，但同樣也有 21.5 % 樂觀認為自己的工作完全不會受到 AI 影響。

調查結果也顯示，受訪者認為最容易被 AI 取代的工作，以 普通翻譯（53.3%）居冠，其次依序為行政文書（42.5%）、美編設計（39.1%）、行銷文案（32.4%）及基礎程式開發（28.3%）。相較之下，最難被 AI 取代的能力，則集中在人與人互動相關技能，包括 人際溝通（55.6%）、情緒判斷（44.3%）、現場應變（41.4%）、創意思考（33.1%）以及領導管理（28%）。

1111人力銀行發言人莊雨潔表示，AI 最擅長的是大量資料整理、重複性作業與內容生成，因此越偏向標準化、流程化的工作，越容易受到 AI 影響；反而需要同理心、判斷力、溝通協調及臨場決策的工作，仍是目前 AI 較難完全取代的核心價值。未來企業真正需要的人才，不再只是會操作 AI，而是能運用AI解決問題、並發揮人類優勢的人才。

從 ChatGPT、Google Gemini 到各式 AI Agent 快速普及，生成式 AI 正以前所未有的速度改變全球工作模式。近期美國科技大廠微軟宣布裁員2.1% 左右人力，加上國內外企業陸續宣布擴大導入 AI，不僅重塑工作流程，也讓「AI會不會取代我的工作？」成為許多上班族最真實的焦慮。

由臺北市政府勞動局就業服務處主辦、1111人力銀行協辦，於今(13日)舉辦「AI Career Keynote 2026」記者會，為8月15日於圓山花博公園爭艷館「AI產業鏈就業博覽會」揭開序幕。求職者也可以多加利用1111人力銀行活動網頁，事先搜集相關資訊做足功課( https://job-fair.1111.com.tw/taipei/ )，使用AI履歷加分神器，強化個人競爭力重返職場，若是當天無法到場者，也可以藉由1111線上徵才博覽會投出履歷應徵，開啟職涯新頁。

8月15日「青年 ✦ 科技 ✦ 未來」AI產業鏈就業博覽會集結148家徵才企業，依產業鏈分為三大展區：A區「核心技術指標企業區」共44家，包括南亞科技、台達電子、和碩、明基電通等；B區「AI數位服務與平台區」共30家，包括遠傳電信、樂天銀行、PChome、全支付等；C區「智慧生活產業區」共74家，包括王品、新光三越、全家、鼎泰豐等，完整呈現AI不只存在於科技園區，也已走進日常產業與多元職務。

臺北市政府勞動局長王秋冬表示，AI產業鏈已經走進了各行各業，可能是行銷、人資、營運物流等等人才，無論您的背景是什麼，只要能夠理解工具、整合專業，並且解決問題，都可以在這條產業鏈中找到自己的位置跟舞台。