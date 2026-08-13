從體適能教練變身咖啡師 勞動部助青年轉職追夢

23歲的黃震麒勇敢追夢；在勞動部「支援青年就業計畫」協助下，從健身房體適能教練，轉職成為每天為顧客沖煮咖啡的咖啡師，更領到一筆就業獎勵金，對自己未來有更清晰藍圖。

大學就讀休閒保健管理學系的黃震麒，畢業後曾投入健身產業擔任體適能教練。只是大學期間因緣際會接觸到咖啡文化後便深深著迷，不僅喜歡品嘗咖啡，更開始研究咖啡知識與沖煮技巧，更萌生投入咖啡產業想法。

黃震麒認真思考後決定轉職，在哥哥推薦下參加勞動部「支援青年就業計畫」，透過職涯諮詢釐清職涯方向，並在尋職期間領取尋職津貼，減輕生活開銷，讓他能專心準備咖啡專業考試及購買練習所需耗材，順利找到理想工作，踏出轉職第一步。

黃震麒目前在台南六甲篙啡Café擔任咖啡師，除負責接待顧客、沖煮咖啡及調製飲品外，也會向客人介紹咖啡豆產地、烘焙方式及風味特色，並開始學習咖啡豆烘焙、教育訓練新人及咖啡館營運管理，希望未來朝專業咖啡職人目標邁進。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟表示，勞動部推動「支援青年就業計畫」，透過職涯諮詢、尋職津貼及就業獎勵等措施，陪伴青年安心求職、穩定就業，減輕尋職期間經濟負擔，協助青年順利銜接職場。

他說明，「支援青年就業計畫」適用於15至29歲、未在學且未就業連續達60日以上的初次尋職青年，符合資格者於求職期間，每月可請領6000元尋職津貼，最長3個月，合計最高1萬8000元；若於計畫期間成功就業，並穩定就業滿90日及180日，可再分別請領2萬元及1萬元就業獎勵，津貼與獎勵合計最高可領4萬8000元。

更多相關資訊，可至台灣就業通「支援青年就業計畫」專區查詢，或洽各地就業中心及免付費服務專線0800-777-888。

「很開心能找到真正符合自己興趣的工作」，黃震麒說，政府提供的資源，不僅減輕求職期間經濟壓力，更讓他能安心準備、專注投入轉職。他也鼓勵有夢想的青年勇於探索不同職涯方向，善用政府提供的就業資源，勇敢邁出第一步。

勞動力發展署雲嘉南分署長表示，勞動部「支援青年就業計畫」，透過職涯諮詢、尋職津貼及就業獎勵等措施，陪伴青年安心求職、穩定就業，減輕尋職期間經濟負擔。記者謝進盛／翻攝