防職場霸凌！勞動部公告2027年度勞動檢查方針

勞動部公告2027年度勞動檢查方針，配合2026年7月1日修正施行之《職業安全衛生法》新制及「強化職場減災行動計畫」，以「源頭防災」、「承攬管理」及「職場霸凌防治」為三大主軸，強化事前預防與風險管理，引導企業由被動符合法令邁向自主管理。

勞動部表示，近年職場安全衛生已從防止職業災害，進一步擴展至工作者身心健康及企業永續治理，2027年度勞動檢查方針除配合新修《職業安全衛生法》及其附屬法規調整修正，並將安全管理提前至規劃設計階段，強化高風險作業及承攬管理，以預防重大職業災害及職場不法侵害。

此次方針三大修正重點如下：

一、全面強化工程防災及承攬管理：要求雇主於工程規劃、設計階段即完成風險評估，將安全管理由施工現場提前至源頭設計，一定規模以上工程須完成規劃設計安全分析報告，作為施工前風險辨識之重要依據。雇主應落實承攬管理責任，避免因多層承攬或管理斷層造成重大職災。

二、高風險作業安全管理再升級：自2027年7月1日起，新增查核營造工地進場勞工是否完成營造作業安全訓練（即台灣職安卡），強化工地進場管理。

另配合修法，將塔式起重機及具搭乘設備之移動式起重機納入危險性機械管理，並新增查核挖土機、堆高機及高空工作車等特定機械操作人員是否完成合格訓練，以降低重大事故風險。

三、加強預防職場身心健康危害：配合《職業安全衛生法》新增職場霸凌防治專章，2027年將查核事業單位是否建立申訴及調查處理機制、公開防治措施，以及訂定並落實職場霸凌防治規範，督促企業建立完善制度，預防勞工身心健康危害，營造安全友善的工作環境。

2027年度勞動檢查方針亦同步推動四項精進措施：

一、擴大高風險廠場列管：將前三年內曾發生重大職業災害，或甲級規模火災、爆炸事故之事業單位納入重點監督管理，持續追蹤改善情形。

二、深化職業衛生及新興危害管理：要求完成作業環境監測後90日內提出暴露評估報告，並將高氣溫危害預防及承攬統合管理納入檢查重點。

三、提升中小企業自主防災能力：鼓勵運用「線上互動式風險評估工具（T-OiRA）」辦理風險評估，提升自主安全管理能力。

四、持續推動重大職災資訊公開：透過資訊透明及社會監督，引導企業持續精進安全管理。

勞動部強調，安全健康的工作環境是企業永續經營的重要基礎，也是勞工最基本的權益，未來將持續透過法制精進、監督檢查、技術輔導、公私協力及資訊公開等多元策略，引導企業由被動符合法令邁向主動管理風險，朝向「零重大職業災害、零容忍職場霸凌」目標。