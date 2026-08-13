開創職涯新未來 勞動部助身障青年無礙學習

今年至今已發生10起規模達7.0以上的強震。這還不算上日本氣象廳測得規模7.1的熊本地震。地震頻傳，前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋說，以平均來說，今年強震其實不算特別多，但全球有4處近期皆沒有出現較大能量釋放，後續得加強留意這些地區。

2026-08-13 13:10