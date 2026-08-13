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開創職涯新未來 勞動部助身障青年無礙學習
為協助身心障礙青年充分發揮自身潛能，勞動部勞動力發展署持續建構完善的就業支持體系，結合專屬職業訓練及數位資源，透過「身障職訓專班」、「融合式職業訓練」及「無礙e網」數位學習平台等多元培訓強化職能，協助身心障礙青年從職業訓練順利銜接至就業市場，實現穩定就業。
勞動力發展署深知不同障礙類別的需求，積極規劃多元彈性的培訓管道，透過專屬課程設計與友善學習環境，強化實務就業能力。
「身障職訓專班」依不同障礙類別與程度量身規劃課程，涵蓋餐飲服務、清潔管理及電腦美工等實務領域，並於訓練期間配置專業輔導員，提供必要支持服務及輔具資源，協助學員在安全且友善的環境中累積就業技能。
「融合式職業訓練」推動身心障礙青年與一般學員共同參與學習，透過職務再設計及手語翻譯等適切協助措施，營造平等參與的學習環境，促進融合與交流，提升未來適應多元職場的能力。
為提升學習便利性與自主性，勞動力發展署推動「無礙e網」數位學習平臺，提供網站設計、電腦文書等多元實務課程，讓身心障礙青年可依自身需求彈性學習，不僅突破交通限制，更進一步強化數位技能與終身學習能力。
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