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年輕世代隨時準備跳槽？35歲以下上班族 有三成每天都想離職

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
亞洲家長習慣用收入衡量工作好壞，成為子女的壓力源，有1/4新鮮人會因為家長期待換工作。示意圖。聯合報資料照
亞洲家長習慣用收入衡量工作好壞，成為子女的壓力源，有1/4新鮮人會因為家長期待換工作。示意圖。聯合報資料照

隨著下半年求職旺季展開，不少企業陸續釋出職缺，也讓第三季成為上班族重新檢視職涯的重要時機。對青年上班族而言，此刻究竟是不是轉職的好時點？又有多少人已經開始布局下半年，甚至提前為明年的職涯發展做準備？

1111人力銀行針對18到35歲以下的年輕人進行 「2026青年上班族Q3轉職調查」，高達60.4 %有轉職打算，四成四若有好工作就離職；目前在職場者，有30.8 %「每天都想離職」，顯示「騎驢找馬」已經成為目前最普遍的轉職模式。

根據調查顯示，60.4 % 受訪者有轉職打算，18.9 % 仍在觀望階段，另有8.9 % 受訪者預計三個月內投入求職市場；至於目前在職場的狀態，會不會想要離職呢？有44.1 % 是抱持著「若有更好的工作就離職」的心態，甚至有30.8 % 的人是「每天都想離職」，僅有少數人（5.3%）對現況感到滿意。

1111人力銀行發言人曾仲葳表示，現在許多青年上班族並非衝動離職，而是選擇一邊工作、一邊尋找更好的機會，「騎驢找馬」已經成為目前最普遍的轉職模式。另外，第三季正好介於年中與年底徵才旺季之間，不少企業會開始布局下半年人才，因此職缺數量逐步增加，也讓不少原本觀望的求職者開始採取行動。

調查也指出，促使上班族萌生轉職念頭的最大原因，仍以薪水太低（35.5%）居冠，其次依序為工作太累（23.9%）、主管問題（20.9%）、同事問題（20.9%）以及工時過長（18.6%）。曾仲葳強調，過去轉職多半圍繞薪資，但從近年的調查可以發現，工作與生活平衡WLB（Work-Life Balance）的重要性快速提升。當工作長期影響健康、家庭生活及心理狀態，即使薪資沒有提升，不少人仍會選擇離開。

而若真的決定轉換跑道，上班族最想投入哪些產業？調查顯示，前三名分別為「一般服務業」31.5%，其次為「電子科技／資訊／軟體／半導體」29.9%，以及「一般傳統製造」18.9%。

對下一份工作的薪水期待，受訪者平均期待轉職後至少要加薪10,398元；若公司出手慰留，受訪者則認為，平均需加薪7413元才有機會改變離職決定。值得注意的是，若選擇「即使沒有加薪，也願意立即離職的人」，多半不是因為待遇，而是身心狀況已經亮起紅燈。其中有46.1% 表示工作過於操勞、身體出狀況或對工作失去熱情；另外38.4%認為工時過長、壓力過大，已無法兼顧生活，33.3% 則因通勤距離過遠或人際關係不佳，希望盡快離開現職。

對於第三季轉職的最大優勢，33.5% 認為可以重新調整工作與生活平衡，迎接最後幾個月；25.9% 認為可提前熟悉新工作、迎接年底旺季，22.2% 希望提早規劃明年職涯方向，也有19.6% 明顯感受到市場職缺增加。

1111人力銀行總經理張篆楷表示，面對企業招募與人才轉職同步升溫，求職者除了掌握市場機會，更要提高履歷競爭力。

跳槽 離職 上班族

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