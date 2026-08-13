瑞典人下班後工作群組靜音！網曝台灣畸形生態：秒回也能升遷

下班後的時間究竟算不算「自己的時間」呢？瑞典療癒系品牌社群小編發文，與瑞典同事合作時發現，對方下班後幾乎不會在工作群組或Email處理公事，因為在當地職場文化中，打擾他人下班時間被視為相當失禮。貼文引發討論，不少網友分享國外職場經驗，並對比台灣下班後仍要回訊息、休假帶公司電腦的情況，認為真正切斷工作與生活，反而有助於降低焦慮、提升隔天工作效率。

瑞典療癒系品牌社群小編在Threads發文，表示先前跟瑞典的同事合作才發現，瑞典人下班後無論是工作群組還是Email幾乎「完全安靜」，在當地下班傳訊息給同事是一種很「失禮」的表現，因為他們覺得下班後的時間就應該留給自己與家人。同時小編也詢問網友，在台灣如果下班後完全不用收到工作訊息，是否能減輕工作帶來的焦慮感？

此文一出，不少網友開始反思台灣職場下班還要回訊息的情況。有位網友說，台灣的工作群組一開始很正常，不外乎就是討論工作上要改進的地方，但之後的訊息卻變成一堆負面資訊與一連串問題，無論有幾支手機每天都要看，還有公司要求有訊息就一定要回覆，與瑞典形成鮮明對比。

除此之外，還有網友透露，台灣某些公司的主管竟然把回訊息的配合度作為員工是否升遷的依據，有些人還表現得「甘之如飴」，如果老闆下班後就不發訊息了，那些想升遷的同事反而失去了表現的好機會，這是很畸形的職場生態，但確實是台灣會發生的情況。

不過也有老闆回應，他很認同瑞典人的休息方式，如果下班後能好好休息、讓腦袋關機，隔天工作反而會更有效率，一直收到訊息反而很消耗能量，因此他絕對不會下班後在群組傳訊息，將工作與生活分割開來，「保護公司同事的生活品質是老闆的責任」。

除了瑞典之外，還有網友指出，澳洲與美國的同事每天4點之後就不安排會議了，好讓同事們有時間能完成工作準時下班，下班後與假期的時間也很少會收到工作訊息，即便收到也不會看。他在得知此職場差異時也很震驚，因為他不僅經常加班，連放假旅遊時都要帶著公司電腦工作，但外國人卻很明智地把工作與生活分開，與台灣人差異很大。

下班傳LINE算職場霸凌嗎？瑋燁法律事務所律師翁瑋點出實務上的「判斷標準」，如果主管只是怕忘記，先以留言方式將公事貼在對話框，並表明「明天上班再處理即可」，這屬於一般訊息布達，不算職場霸凌；但如果事情並不緊急，主管卻以「奪命連環Call」的方式，逼迫員工下班時間必須立刻接電話、即時回覆並當下處理，這種過度侵犯員工私人時間的行為，就可能符合逾越合理性的標準。