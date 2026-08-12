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她5月就想離職 得知年終獎金金額猶豫了：該撐下去嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO因工作壓力太大，早就萌生離職念頭，但最近得知年終獎金會有35萬元，讓她猶豫該不該撐到領完年終再離職。 圖／AI生成
原PO因工作壓力太大，早就萌生離職念頭，但最近得知年終獎金會有35萬元，讓她猶豫該不該撐到領完年終再離職。 圖／AI生成

每年都有不少人猶豫是否要領完年終獎金離職，有一名女網友最近就在考慮是否該撐到年底，因為她已經知道明年1月的年終有35萬元，雖然很想領這筆錢，但工作壓力太大又想要趕緊離開，因此陷入兩難抉擇。

原PO在Dcard發文表示，最近知道年終獎金有35萬元，但現在才8月，自己卻已經壓力大到很想離職。她說因為工作量太大，每天都要加班，公司還不斷給壓力、催進度，每天忙到連廁所都沒時間上，主管甚至還會評價工作表現，讓原PO從5月就萌生離職念頭。

她不知道35萬元到底算不算多，而且就算沒有這筆年終獎金也不會窮死，自己的存款也夠生活1年以上，但每天工作既辛苦又痛苦，讓她還是很想要領這筆年終獎金，因此想問大家意見，「不知道大家會撐下去還是離開？」

貼文引來兩派不同看法，有人認為健康比較重要，能早點離開就快走，「這35萬分攤到接下來4個月，一天才2,900元。妳存款夠活一年，明明手握籌碼，幹嘛把自己活成受害者？」、「離開啊，反正心靈跟身體比較重要，又不是沒錢，為了領那包把身體弄不好，根本不划算」、「沒有金錢壓力就早點撤退，工作只是人生的一小部分而己，工作再找就有」。

不過多數人建議再撐一下，拿完年終再離職，「是我會撐，然後用離職最大的精神上班」、「是我會撐一天算一天！畢竟沒領過這麼多年終，如果知道自己是隨時有離職的權利，心態上可能會好一點」、「如果是我的話會撐耶⋯但如果篤定要離職的話，今年的假能休什麼就休好休滿」、「現在走太虧了，還不如花錢請人遠端幫妳分擔工作，扣一扣年終至少還有一半」、「如果撐不下去了，那就佛系上班，不要內耗，這樣高壓什麼的就都跟妳無關了。放鬆心情去上班，好好領完年終」。

年終獎金 離職

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