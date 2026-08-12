人難找又快閃！企業徵才平均花45天找到員工 僅6成待滿半年

缺工人才難尋，企業招募有多艱辛？104人力銀行發布《2026年人資FBI報告》，企業平均得花44.9天才能找到一位員工，當新人到職後僅62.2%會待滿半年，呈現「人難找又快閃」的困境，三大主因來自求職者履歷條件不符需求、薪資／福利競爭力不足、無法彰顯企業雇主品牌特點吸引人才。

企業面對此狀況，未來一年運用校園經營、企業官網、就業博覽會、社群招募的意願增加，期待化被動為主動，精準選才的同時，也破解留才攬才困境。

104人力銀行發布《2026年人資FBI報告》，透過問卷調查了解企業困境（Frustration）、員工歸屬感（Belonging）變化，並提出洞察與建議（Insight / Inference）。人才招募的部分，主管職招募天數明顯高於一般員工，企業平均需花77天才能找到合適的主管人選，一般員工則為40天。各產業中以電子資訊業招募天數最長，平均得花61天才能找到一名員工，高於一般製造業與一般服務業46天、知識密集服務業36天。不過，由於使用AI協助人資作業的比例增加，讓企業招募天數也有整體下降的趨勢。

當新人到職後，根據104人力銀行《2026年人資FBI報告》，新人快閃狀況與前一年相比更嚴峻，2025年到職半年後仍在職的比例為62.2%，與2024年相比下降4個百分點，各產業中，一般服務業半年後僅56.6%的新人會留下，可能源自長時間站立、輪班、情緒勞動的工作型態，實際工作強度比想像高而更快離職。

104人力銀行《2026年人資FBI報告》數據顯示，2025年有97.7%企業招募過程曾遇到難題，61%遭遇投遞履歷人員條件不符需求，比例最高；39%薪資／福利競爭力不足，排名第二；35.4%無法彰顯企業雇主品牌特點吸引人才，位居第三。其中「薪資／福利競爭力不足」從前一年的第五名竄升至第二名，顯示企業間的薪酬競爭壓力正顯著加劇中。

薪酬福利之外，企業如何出招留住員工？104建議可從各產業員工「重視卻覺得不足」的面向切入：一般服務業與知識密集服務業員工普遍期待更好的工作與生活平衡，同時也重視能否認同直屬主管的管理方式；一般製造業員工則更在意工作保障與工作環境，凸顯景氣循環下員工渴望穩定的心理需求。另外，不論哪個產業，「主管管理風格」都是員工留任與否的共同關鍵，企業除了調整制度面，也應強化主管的管理職能，才能真正提升員工向心力。

面對招募難題，根據104人力銀行《2026年人資FBI報告》，未來一年企業傾向投入更多比重在校園經營，相較去年增加10.6個百分點，當中以校園徵才增幅最多，期待進入校園提升企業在學生心中的知名度，降低招募的難度，提供實習、投入建教合作的企業也增加，期待提接觸並培養未來人才；同時，企業未來一年將自行招募的比例增加9.3個百分點、就業博覽會增加4.3個百分點、社群招募增加3.5個百分點，顯示企業期待不論透過實體或是線上管道，都能更直接接觸潛在人才，從被動等待轉向主動精準布局。

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