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辦公環境看判斷力 端正坐姿更具競爭力

台灣醒報／ 記者莊宇欽／台北報導
加拿大職場心理學研究指出，保持端正坐姿的人表現出更出色的風險管理能力。Photo by Vitaly Gariev on Unsplash under C.C License
加拿大職場心理學研究指出，保持端正坐姿的人表現出更出色的風險管理能力。Photo by Vitaly Gariev on Unsplash under C.C License

坐姿也能看出決策能力！加拿大職場心理學研究指出，身體姿勢會潛在改變個人的情緒狀態與決策品質，保持端正坐姿的人表現出更出色的風險管理能力。專家表示，辦公環境設計等日常空間配置，可能會在物理舒適度之外，進一步形塑人們的心理感受與判斷力。

直立姿勢表現出色

每日科技》報導，麥基爾大學研究團隊透過調整桌椅高度，使參與者在不自覺的情況下改變其身體姿勢，結果顯示，挺直坐姿能帶來更多成就感，並讓人展現出更出色的風險管理能力。

相較於彎腰駝背的人，維持直立姿勢的受試者在心理測試中表現得更具競爭力，並獲得更高的報酬。

這項研究證實，工作環境設計與辦公家具配置，將會潛移默化影響人類的心理感受與行為表現，而維持正確坐姿不僅影響情緒狀態與決策品質，更是提升辦公效率與心理自信的簡單方式。

辦公環境影響情緒

科學日報》報導，過往權力姿勢研究通常會直接要求參與者擺出特定的身體姿勢，這可能讓參與者猜到研究目的，進而做出符合研究者期望的行為。然而，這項研究透過改變環境因素，在參與者不知情的狀況下，引導其自然採取端正或彎腰的姿勢。

儘管這種坐姿效應較為細微，但研究結果提醒人們，日常的辦公環境設計或人體工學，對於工作表現與情緒穩定具有重要影響力，顯示生理狀態對大腦產生的實質影響。

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競爭力 職場 加拿大

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