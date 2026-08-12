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擔心被取代…AI來襲 職場焦慮就醫增加

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
AI帶來效率，也引發職場焦慮。圖／123RF
AI帶來效率，也引發職場焦慮。圖／123RF

一名40多歲男工程師走進醫院診間，神情略顯疲憊。他原本在公司工作多年，表現穩定，熟悉部門運作，近兩年公司大量導入AI工具，但幾個月前，公司以「組織調整」為由裁減人力，他也在名單之中。失業後的他，開始睡不著，腦中不斷浮現，「是不是我已經沒用了？」想投履歷，又害怕比不上年輕人，也比不上AI，逐漸出現憂鬱、焦慮失眠等症狀。

振興醫院精神醫學部主治醫師黃茂軒說，近日AI成為潮流，好像不懂一二，就會被這波浪潮沖離，變成AI邊緣人，甚至有人因組織導入AI，被迫離開工作崗位，產生職場焦慮，近來此類就醫者已有增多的趨勢。

「AI帶來效率，也帶來新的不安。」黃茂軒說，過去職場焦慮多半來自工時、主管、績效、人際衝突或升遷壓力；如今員工多了一層擔心，「工作會不會被AI取代？」工作經驗還有沒有價值？是不是必須永遠追著新工具跑，才不會被淘汰？種種心理壓力，造成病人常出現焦慮、失眠、疲憊、工作效率變差，也可能出現自責、逃避學習新工具，甚至開始懷疑自己的專業能力。

AI為何容易引發職場焦慮？黃茂軒指出，首先是被取代的焦慮，許多原本仰賴經驗累積的工作，似乎變得可以被壓縮或自動化，對中生代的員工而言，衝擊尤其明顯；其次是技能落差帶來的壓力，許多員工並非抗拒學習，而是不知道該從哪裡開始；第三是工作量不減反增，AI不再是協助者，而是加速過勞的推力。

面對AI焦慮，黃茂軒認為，員工可以先做的，不是逼自己立刻變成科技專家，而是辨認焦慮的來源。害怕的是失業？學不會？被年輕同事超越？還是擔心過去累積的能力不再被看見？把焦慮拆開，才有機會找到可處理的部分。

黃茂軒建議，職場人士應設定小而具體的學習目標，了解學習AI的目的，讓自己更能把時間保留給判斷、溝通、創意、品質把關與人際協調。員工也需要建立「數位界線」，避免讓網路及AI的使用佔據所有私人時間，藉此維護生活品質。

黃茂軒指出，不是每個擔心AI的人都生病了，但如果焦慮持續存在，或持續失眠、情緒低落、動力或注意力明顯下降，影響工作、人際關係或生活，就不應該只用「想太多」來帶過，應該考慮尋求精神科協助。

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