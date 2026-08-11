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明年7月起 勞檢抽查工地上工有沒有持「台灣職安卡」

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部今公告 116 年度勞動檢查方針，將以「源頭防災」、「承攬管理」及「職場霸凌防治」為三大主軸，強化事前預防與風險管理，引導企業邁向自主管理，共同打造安全、健康、尊嚴及友善的工作環境。記者葉冠妤／攝影
勞動部今公告 116 年度勞動檢查方針，將以「源頭防災」、「承攬管理」及「職場霸凌防治」為三大主軸，強化事前預防與風險管理，引導企業邁向自主管理，共同打造安全、健康、尊嚴及友善的工作環境。記者葉冠妤／攝影

勞動部今公告116年度勞動檢查方針，將聚焦源頭防災、承攬管理、職場霸凌防治。值得注意的是，明年七月起，將全面要求進出營造工地作業者必須完成安全訓練，並取得台灣職安卡，因此明年七月起，勞檢將抽查進出工地的作業者，是否確實持有職安卡。

勞動部職安署綜規組組長曹常成指出，明年勞動檢查方針有三大修正重點，第一是全面強化工程防災及承攬管理，要求工程業主在工程規畫、設計階段就要完成風險評估，將安全管理由施工現場提前至源頭設計，一定規模以上工程須完成規畫設計安全分析報告，作為施工前風險辨識的重要依據，同時，要求事業單位落實承攬管理責任，避免因多層承攬或管理斷層造成重大職業災害。

第二點是高風險作業安全管理再升級。曹常成說，明年七月起，將新增查核營造工地進場勞工是否完成營造作業安全訓練，取得台灣職安卡，強化工地進場管理；另配合修法，將塔式起重機及具搭乘設備的移動式起重機納入危險性機械管理，並新增查核挖土機、堆高機及高空工作車等特定機械操作人員是否完成合格訓練。

第三，配合職安法新增職場霸凌防治專章，明年將新增查核事業單位是否建立申訴及調查處理機制、公開防治措施，以及訂定並落實職場霸凌防治規範，督促企業建立完善制度，預防勞工身心健康危害，營造安全友善的工作環境。

此外，職安署也同步推動4項精進措施：包括擴大高風險廠場列管，將前3年內曾發生重大職業災害，或甲級規模火災、爆炸事故的事業單位納入重點監督管理。並深化職業衛生及新興危害管理、鼓勵中小企業運用「線上互動式風險評估工具(T-OiRA)」提升自主安全管理能力，也會持續推動重大職災資訊公開。

工地 勞檢 勞動部

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