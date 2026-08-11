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勞動部調整116年勞檢方針 增抽查工地職安卡、防職場霸凌

中央社／ 台北11日電
勞動部。聯合報系資料照
勞動部。聯合報系資料照

配合職業安全衛生法新修法上路，勞動部大幅調整明年度勞檢方針，將聚焦工程防災及承攬管理、職場霸凌防治，116年7月起也將新增抽查營造工地進場勞工是否有職安卡。

根據勞動檢查法規定，勞動部須依據國內勞動狀況、安全衛生條件、職業災害嚴重率及傷害頻率，每年公布勞動檢查方針，而各地勞檢機構須在勞檢方針公告3個月內提報勞檢計畫。

勞動部職業安全衛生署今天公布明年勞動檢查方針，勞動部職安署綜合規劃組組長曹常成表示，勞動檢查方針配合職業安全衛生法新制及強化職場減災行動計畫，將以源頭防災、承攬管理及職場霸凌防治為三大主軸，盼強化事前預防與風險管理。

曹常成指出，其中包含全面強化工程防災及承攬管理，將要求事業單位在工程規劃、設計階段就完成風險評估，將安全管理由施工現場提前至源頭設計等，並要求事業單位落實承攬管理責任，避免因多層承攬或管理斷層造成重大職業災害。

因應職業安全衛生法新增職場霸凌防治專章，曹常成表示，明年起將新增查核事業單位是否建立申訴及調查處理機制、公開防治措施，以及訂定並落實職場霸凌防治規範等。

曹常成也說，明年7月開始，將抽查進工地勞工是否持有台灣職安卡、強化工地進場管理，也配合修法，將塔式起重機及具搭乘設備移動式起重機納入危險性機械管理，並新增查核挖土機、堆高機及高空工作車等特定機械操作人員是否完成合格訓練。

除此之外，曹常成也表示，明年度勞檢方針將擴大高風險廠場列管，將前3年內曾發生重大職業災害，或甲級規模火災、爆炸事故事業單位納入重點監督管理，並持續追蹤改善狀況。

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