中彰投分署推青年就業旗艦計畫 近萬人穩定就業

為協助15至29歲無工作經驗青年接軌職場，勞動力發展署中彰投分署今天表示，持續推動青年就業旗艦計畫，讓青年在受僱後即能累積實務經驗與專業技能，已近萬人穩定就業。

勞動部勞動力發展署中彰投分署為協助15至29歲缺乏工作經驗或專業技能的青年順利接軌職場，持續推動「青年就業旗艦計畫」，透過結合產業資源推動「先僱後訓」工作崗位訓練，由企業依用人需求提供系統化培訓及職場導師陪伴，讓青年在受僱後即能累積實務經驗與專業技能。

中彰投分署表示，目前轄區已有歐都納、大東樹脂化學、上銀科技、新天地國際實業、可樂旅遊等企業參與計畫，共提供近4000個工作機會，可作為青年投入職場的重要管道，其中又以服務業、製造業及住宿餐飲業最受青年青睞。

中彰投分署舉例，1名曾任光電產業工程師的學員，因公司縮編離職，一度在轉職路上屢屢碰壁。透過青年就業旗艦計畫，成功錄取財團法人塑膠工業技術發展中心擔任檢測分析工程師，在職場導師手把手指導下，透過完整的工作崗位訓練，讓他迅速熟悉實驗室檢測分析流程，大幅縮短適應期。

多次參與計畫的財團法人塑膠工業技術發展中心表示，透過計畫進用的青年普遍展現積極的學習態度與高度穩定性，以這名學員為例，短時間內便熟練掌握檢測分析技術，並通過電子顯微鏡等多項操作考核，展現優異學習能力，已成為中心重要的人才。

中彰投分署歡迎15至29歲青年踴躍參與，相關職缺可至青年職訓資源網查詢，或洽詢中彰投分署，把握「先僱後訓」機會，為職涯奠定穩健基礎。