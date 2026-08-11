金飯碗來了！首年年薪可突破百萬 百年臺銀再啟徵才、廣納24類職缺

因應數位轉型、智慧金融及國際布局發展需求，臺灣銀行啟動115年第2次新進人員甄選，合計錄取347名（正取274名、備取73名），報名期間自即日起至8月26日止。此次除持續招募一般金融人員及儲備理財專員外，並擴大開出稽核、資訊、資安、國際金融、智慧金融、AI應用、信託、會計、催收、採購、機電、客服人員等共計24類多元職缺，依招募類別起薪40K到63K，年薪最高首年即可突破百萬元。

臺灣銀行強調憑藉百年品牌底蘊與穩健經營實力，長期扮演臺灣金融體系的重要角色，是名符其實的金融國家隊。為積極留才攬才，每年投入豐富的教育訓練資源，建構完善且多元的培育體系，並透過本次甄試廣納各領域新秀，為金融科技與AI創新發展注入新動能。近年更積極推動「AI人才培訓計畫」，遴選授信、財務、風險管理等跨領域菁英參與，深化AI技術於金融業務之實務運用，建構前瞻的臺銀AI人才庫。

臺灣銀行秉持「以人為本」的永續理念，致力打造兼具職涯發展、生活照顧與家庭支持的友善職場。除提供具競爭力的薪資待遇、國營事業完善獎金福利及穩健透明的晉升制度外，亦透過休假補助、多元社團與文康活動，鼓勵同仁維持工作與生活平衡。為支持育兒家庭，臺銀更提供生育補助、育兒彈性工時及領先金融同業的教保中心托育服務，讓員工安心投入工作、穩健發展職涯。

此次報名期間自8月6日至8月26日（網路報名）。錄取名額：正取274名、備取73名，合計347名。薪資待遇：正式派用後月薪約40,900元至63,100元起。