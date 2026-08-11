降薪轉職值得嗎？人力銀行：掌握一大關鍵有望追回薪資

轉職不一定愈跳薪水愈高，有時反而是先退一步、換取下一段職涯的成長空間。近期有網友分享，轉職後月薪從5萬元降至4.6萬元，雖然理性上能接受，情緒上仍難免失落，也引發不少上班族共鳴。人力銀行分析，如果新工作能累積關鍵能力和業界經驗值，未來仍有機會把薪資追回來，甚至超越。

1111人力銀行「2026青年上班族第3季轉職調查」顯示，18至35歲年輕上班族中，有60.4%有轉職打算。進一步觀察轉職原因，以「薪水太低」占35.5%居首，其次為工作太累23.9%，主管問題及同事問題各占20.9%，工時過長也有18.6%。

近期一名網友在社群平台分享「降薪轉職」心情，月薪從5萬元降至4.6萬元，引來其他網友分享自身經驗，有人認為，若新工作能換來更好的工作環境、生活品質或未來成長機會，短期薪資下降未必是壞事，也有人建議把這次落差視為未來再度跳槽、提高薪資的動力。

1111人力銀行發言人莊雨潔表示，降薪轉職最需要調整的是心態，避免將「降薪」直接解讀為「個人沒有價值」。尤其原先已習慣較高薪資，轉職後收入突然下降，確實容易產生挫敗感，但可將這次轉換視為職涯重新布局。

莊雨潔指出，尤其跨產業或中高齡轉職者，企業可能因求職者在新領域經驗不足，開出較原職低的薪資；不過，如果新工作能累積關鍵能力、產業經驗及未來更具市場性的專業，後續仍有機會將薪資追回來，甚至超越原本水準。

調查也顯示，不少上班族選擇在第3季轉職，考量的不只有薪資。33.5%受訪者認為，此時轉職可以重新調整工作與生活平衡；25.9%希望提前熟悉新工作、銜接年底旺季；另有22.2%希望提早規劃明年職涯方向。

1111人力銀行總經理張篆楷表示，企業招募與人才轉職需求同步升溫，求職者除了掌握市場機會，也應同步提升履歷競爭力，運用AI分析履歷架構、工作經歷、自傳內容及技能證照，提升履歷完整度與曝光機會。