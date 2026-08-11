飲水機泡不熟泡麵！同事離職理由讓主管當機 眾人挺：確實沒未來

每個人的離職理由各不相同，有的人不滿薪水，有的人則是因為工作環境。一名網友發文，稱部門一名同事日前提出離職，主管原本以為是薪資或工作壓力問題，沒想到對方竟表示「公司飲水機的熱水不夠熱」，讓主管當場愣住5秒。貼文引發討論後，網友也紛紛分享自己遇過的奇葩離職理由，包括公司電腦效能太差、廁所老舊又飄臭味、衛生紙被限制使用等等。

一名擔任外商資深軟體工程師的網友在Threads發文，表示近日部門裡的某位弟弟提離職，主管詢問是否因為薪水不夠或是壓力太大，沒想到弟弟竟然說是因為公司的飲水機熱水不夠熱，泡泡麵的時候麵餅泡不爛，覺得這種公司沒未來。

原PO描述，主管聽完弟弟的離職原因後，大腦直接當機5秒鐘，雖然他也認為此離職理由非常荒唐，但仔細一想，連飲水機都不願意修好的公司的確沒有未來，同時也好奇還有沒有其他很扯的離職原因。

此文一出，不少網友認為為了飲水機離職其實很合理，因為如果公司連最基本的環境、機械、電器都懶得維修，代表老闆不尊重員工，或是管理一團亂，這種公司沒有繼續待下去的必要。

除此之外，網友們也紛紛分享誇張的離職原因。有位網友說，他當助理時公司給的設備非常爛，跑圖都要等老半天，只能自己帶筆電上班，他跟老闆說一間公司連基本的設備都出問題，這種公司顯然也沒有未來；之後老闆還換了另一台一樣爛的電腦給他，讓他非常傻眼，認為這種公司可以「收一收」了。

還有網友透露因廁所老舊導致離職的經過，他提到當時公司的廁所不僅老舊還時常散發惡臭，衛生紙放在櫃檯的桌上，如果拿多了還會被同事直問，直到現在看到其他公司招人，寫工作福利有「免治馬桶」、「廁所乾淨無惡臭」、「廁紙無限供應」都讓他感到心酸。

另有網友留言，有次人資請全公司吃外送的麥當勞，但他們部門的總經理與員工卻沒吃到，原因是「太多了」，但他們部門只有6個人，是全公司人數最少的，他同事覺得這樣的人資與公司文化很糟糕而辭職。

曾有網友發文，指出各個離職時間點其中的原因，包括3個月內離職通常和工作本身相關、6個月到1年則和直屬主管有關、1年半到2年內離職和組織文化有關、3年到5年離職和個人發展有關、5年以上離職則是職業倦怠，並強調一家公司待10年以上的人，「通常是別人離職的原因」。