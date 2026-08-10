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低於平均薪資勞工比例首破七成 統計以來最高…主計總處提出新解

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
盡管經濟成長帶動受僱員薪資穩定成長，但因AI受惠員工拉高平均薪資，受僱勞工低於平均值比例反而增加。圖為上班族。聯合報系資料照
盡管經濟成長帶動受僱員薪資穩定成長，但因AI受惠員工拉高平均薪資，受僱勞工低於平均值比例反而增加。圖為上班族。聯合報系資料照

主計總處今天發布6月受僱員工薪資統計，累計到第二季為止，全體受僱員工每月經常性薪資平均48981元，較上年同期增加2.88%，剔除物價因素後，實質經常性薪資4萬4119元，成長1.16%，寫下六年同期最高漲幅。另累計總薪資扣除物價後，成長1.75%，則為九年同期最高。但隨著近期物價再次上漲，接下來實質薪資成長增速恐將減弱。

對於外切關切的薪資不均情況，累計到6月，全體受僱員工低於平均經常性薪資比率破七成，來到70.03%，創統計以來新高，是否意味薪資不均現象加劇？主計總處官員表示，除以以往大家所知的科技業高薪拉高平均薪資因素外，也與移工及部分工時人數增速比本國籍員工快有關；若單就本國籍受僱員工，低於平均薪資比例反而連續二年下降。

數據顯示，累計前6月本國籍受僱員工經常性薪資為5萬1888元，低於此薪資比率為70.30%，較114年的70.49%下降，也較113年的70.93%下降。

主計總處統計，6 月全體受僱員工(含本國籍、外國籍之全時員工及部分工時員工)經常性薪資平均數為4萬9343元，較上月增加0.25%，較上年同月亦增3.18%；獎金及加班費等非經常性薪資1萬0924元，合計後總薪資平均數為6萬0267元，較上月減少4.01%，較上年同月則增6.53%。經常性薪資中位數為3萬9453元，較上月增加0.01%，較去年同月則增加3.12%。

若以累計1至6月觀察，全體受僱員工每月經常性薪資平均數為4萬8981元，較去年同期增加2.88%，累計總薪資平均數則增加 3.48%；剔除物價因素後，實質經常性薪資平均數年成長1.16%，累計實質總薪資平均數亦成長1.75%。經常性薪資中位數為3萬9283 元，較上年同期增加 2.98%，實質經常性薪資中位數年成長1.26%。

薪資 物價 主計總處

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