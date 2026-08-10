因應美國關稅衝擊9行業 勞動部：僱用安定措施即起再延長3個月

為減緩美國對等關稅政策對我勞工的衝擊，勞動部自去年8月起擴大延長辦理僱用安定措施適用對象至9行業，後續更一路延續辦理至今年7月31日。勞動部今舉辦僱用安定措施諮詢會議，考量關稅政策遞延效應，部分產業仍面臨經營壓力而仍實施減班休息，決議即起延長辦理至10月31日，並視後續行業營運情況再行評估。

為因應美國對等關稅、新台幣匯率波動或進口關稅政策調整等國際情勢變動衝擊，勞動部去年8月擴大延長辦理僱用安定措施，包含「食品及飼品製造業」、「紡織業」、「橡膠製品製造業」、「塑膠製品製造業」、「金屬製品製造業」、「電力設備及配備製造業」、「機械設備製造業」、「汽車及其零件製造業」、「其他運輸工具及其零件製造業」共9個行業，在公告辦理期間與雇主協議，可依規定申領薪資差額補貼，補助減班休息前後薪資差額70%。

另考量關稅政策遞延效應、部分傳統產業仍面臨經營壓力而仍有減班休息情形，又產業正處於復甦與轉型的關鍵期，勞動部公告9行業延續辦理僱用安定措施至今年7月31日，如經地方勞政機關列冊通報的受僱勞工，就可以依規定申領薪資差額補貼，補助減班休息前後薪資差額70%，每人每月最高可領1萬1500元。

勞動部次長李健鴻表示，由於僱用安定措施在今年7月已經到期，今天的諮詢會議中，多數委員達到共識，因有些受影響產業有些還處於調整階段，接單與營運情形也不一致，認為還是須要提供過渡性的支持措施，最後決議9個行業自8月1日起至今年10月31日繼續辦理為期3個月的僱用安定措施。

李健鴻表示，前述9個行業若在10月底止未達到勞動部設定的營運相關觀測警戒值標準，就不會再延長該措施，反之則會再召開雇傭安定諮詢會議，評估是否繼續辦理。