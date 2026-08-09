多元產業開出584個職缺 攬才最高上看49K！北市就服站8月徵才接力登場

迎接暑期求職與轉職需求，台北市就業服務處將於8月11日至14日串聯各就業服務站辦理微型徵才及專案招募活動，邀集餐飲、零售、公共服務及長照等多元產業，總計釋出584個工作機會。乾唐軒美術工藝開出最高6萬元的儲備幹部職缺，微笑單車（YouBike）夜班及大夜班調度與維護專員薪資不含獎金更是上看4萬9,600元，歡迎有求職或轉職需求的民眾把握機會、踴躍參加。

本次徵才活動網羅餐飲服務、零售量販、居家長照、公共服務及生活服務等多元產業，一次釋出587個工作機會。職缺類型涵蓋儲備幹部、門市服務、餐飲廚務、調度及維護專員、居家照顧服務員、SMT工程師及銷售業務等，提供正職、兼職、計時及輪班等多樣化工作型態，無論初入職場的青年、尋求突破的轉職族，或是二度就業的民眾，都可依自身需求與專長選擇適合職缺。

在零售及餐飲服務業方面，三商家購(美廉社)、全聯實業（大全聯）、統健實業（聖德科斯）、朱記餡餅粥、摩斯漢堡、瓦城、錢櫃、頂呱呱、萊爾富、乾唐軒及統一超商等知名企業同步招募。其中，乾唐軒祭出最高達6萬元的儲備幹部與5萬元業務職缺，朱記餡餅粥與錢櫃KTV的儲備幹部及中班正職月薪也分別高達43,000元與42,900元；同時，萊爾富與摩斯漢堡亦分別開出43,000元的儲備區經理與近4萬元的營運儲備幹部職缺，全面提供求職者從基層實務快速晉升管理階層、挑戰高薪的多元職涯發展路徑。

公共服務及共享運具服務業方面，微笑單車（YouBike）招募調度專員及維護專員等職缺，夜班及大夜班月薪最高可達49,600元（獎金另計），另提供早、晚及夜間計時人員職缺，並提供以完善的教育訓練與早、晚及夜間等彈性計時班別，吸引追求穩定高薪與作息彈性的求職者。

呼應高齡化社會蓬勃發展的長照需求，本次徵才活動亦集結多家居家長照機構，包括永欣居家長照、四正勤居家長照、聯承居家長照、樂活居家長照、凱風長照及長安健照等企業，招募居家照顧服務員及居家服務員等職缺，時薪最高可達650元，提供有志投入照護產業民眾更多就業機會。

台北市就業服務處表示，為提升求職便利性，本次徵才活動整合多元職務與薪資條件之職缺，於各就業服務站辦理，無論是初入職場、轉換跑道、尋求彈性工時或追求突破性薪資的求職者，都歡迎把握機會，攜帶履歷親臨現場，開創職涯發展的無限可能。