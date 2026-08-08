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休假別只放3天！心理學家揭「7至8天」更能遠離職業倦怠

聯合新聞網／ 綜合報導
美國心理學家布蘭妮博士指出，休假不只是暫時離開工作，更是預防職業倦怠的重要方式。示意圖／ingimage
美國心理學家布蘭妮博士指出，休假不只是暫時離開工作，更是預防職業倦怠的重要方式。示意圖／ingimage

現代人工作壓力大，長期處在訊息、期限與工作決策的轟炸下，即使下班了，大腦可能仍處於「待命」狀態。美國心理學家布蘭妮博士（Brittany McGeehan）指出，休假不只是暫時離開工作，更是預防職業倦怠的重要方式，而她認為，一次休7至8天，通常更有助於身心真正恢復。

布蘭妮接受《Parade》訪問表示，職業倦怠可能出現疲勞、愈來愈憤世嫉俗或與人疏離，以及工作效能下降等情況，且通常持續3至6個月以上。她強調，單靠一次休假無法解決造成倦怠的根本原因，如果返回工作後仍處在相同的高壓環境，問題仍可能持續。

不過，適當休假仍能讓大腦與日常壓力拉開距離。布蘭妮指出，7至8天左右的假期，通常足以讓人逐漸與工作脫離、從旅途疲勞中恢復，並進入更深層的身心修復狀態。

她分析，假期前幾天往往還在適應。第1天可能花在交通與旅途疲憊，第2天仍可能忍不住查看工作訊息，到了第3天才逐漸進入真正的放鬆狀態。當人真正與工作抽離後，除了壓力反應降低，也可能改善睡眠、恢復注意力、提升創造力，並重新思考「自己除了工作之外，還是誰」。

至於休長假或短假哪個比較好？布蘭妮建議，理想狀態是一年安排2至3次、每次6至8天的長假，同時每月安排一次短暫休息，例如3天連假或半天的休假，讓身心定期獲得喘息。

她也提醒，想讓休假真正發揮效果，最重要的是與工作建立界線，包括暫時關閉電子郵件、Teams等工作通知；提前處理「請假會不會有罪惡感」的心理壓力；刻意保留一段什麼都不做的空白時間；若實在無法完全停止思考工作，也可以每天安排短時間專門處理工作焦慮。

布蘭妮強調，休假不是浪費時間，而是讓大腦與神經系統重新充電的必要過程。與其等到壓力已經影響身心才休息，不如把休假視為日常的「恢復處方」，定期為自己按下暫停鍵。

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