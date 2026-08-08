55歲資深廠長遭資遣求職碰壁 26年研發經驗經媒合轉任工程師

勞動部推動「勞工就業通計畫僱用獎助」，協助受國際情勢影響而失業的勞工重返職場，55歲的阿瑋就是其中一例。他累積26年鞋業研發與管理經驗，退休後轉任塑膠科技公司廠長，卻因公司受國際情勢及產業景氣變化影響遭資遣，求職一度碰壁，經彰化就業中心媒合後，順利轉任耀億工業研發工程師，重新找到發揮專業的舞台。

阿瑋失業時，不僅是家中經濟支柱，還要照顧90多歲老父親及養育兒女。失業後，他陸續應徵鞋業相關職缺，希望延續多年累積的專業，但因長期擔任管理職，部分企業對職務配置及薪資條件較為審慎，讓求職之路一度受挫。

彰化就業中心就服員深入了解阿瑋的專業背景及求職需求後，評估他符合計畫資格，協助尋找合適工作。當時彰化耀億工業正有研發人才需求，就服員協助雙方媒合，並向企業說明僱用獎助措施，降低企業進用中高齡專業人才的疑慮，最終促成阿瑋獲聘為研發工程師。

進入新職場後，耀億工業安排專屬輔導人員協助他熟悉產品製程，並透過定期關懷協助適應工作環境，如今適應良好。

中彰投分署表示，「勞工就業通計畫」整合僱用獎助、工作崗位訓練及職務再設計等資源，協助失業勞工再就業，也協助企業補實人力。

雇主經公立就業服務機構推介，僱用符合資格勞工從事全時工作滿30日以上，可申請每人每月6000元僱用獎助，最長6個月。計畫推動以來，中彰投分署已推介逾1000名勞工參與，成功協助超過600人重返職場。