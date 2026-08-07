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中颱白海豚逼近 勞動部：雇主要求通勤需付計程車費

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
勞動部提醒，勞工在縣市首長宣布停班停課後，依規定可不出勤，雇主不得視為曠工、遲到或強迫勞工以事假或其他假別處理。示意圖／AI生成
勞動部提醒，勞工在縣市首長宣布停班停課後，依規定可不出勤，雇主不得視為曠工、遲到或強迫勞工以事假或其他假別處理。示意圖／AI生成

中颱「白海豚」逼近，氣象署7日已發布海上警報，恐帶來強風豪雨。勞動部提醒，勞工在縣市首長宣布停班停課後，依規定可不出勤，雇主不得視為曠工、遲到或強迫勞工以事假或其他假別處理。如確需要勞工出勤，依原定上、下班通勤方式有困難，有搭乘計程車之必要，雇主應支付相關費用。

勞動部說明，天災發生時，雇主非必要不應要求勞工上班，但如有業務需要，經勞工同意上班時，雇主不應讓勞工自行面對上下班途中強風豪雨、路樹傾倒或大型掉落物等危及生命安全情況，如上下班途中發生受傷災害，雇主要面對通勤職災相關法定義務。

過去曾有發生勞工朋友於颱風天上班途中遭路樹壓傷，勞雇雙方為職災補償及賠償費用發生勞資爭議，需透過勞資爭議調解及訴訟解決。

雇主為了營業需求而請勞工出勤時，勞工為自身安全改搭計程車所需額外負擔的交通費用，應由雇主協助，不該勞工自己負擔，也是降低勞工可能發生職災風險的必須作為。

勞工在縣市首長宣布停班停課後，依要點規定可不出勤，且雇主不得視為曠工、遲到或強迫勞工以事假或其他假別處理，也不得強迫勞工補行工作、扣發全勤獎金、解僱或為其他不利之處分。

但雇主因業務性質需要，經勞工同意而出勤時，雇主應提供通勤協助，且要求雇主應事先在勞動契約、團體協約或工作規則中，明確讓勞工知悉雇主所提供通勤協助之內容。

勞動部提醒，各事業單位及工地應立即啟動防颱整備措施，並針對戶外工作、搶修及外勤作業加強安全防護，以確保勞工生命安全。尤其是之前受風災與水災影響地區，更應加強落實安全防護措施。

由於「白海豚」颱風恐帶來強陣風與豪雨，對營造工地及戶外作業造成高度威脅。對於從事外勤、戶外施工、維修與檢修等高風險工作的勞工，勞動部提醒，颱風期間，雇主應避免使勞工從事外勤、戶外施工、維修與檢修等高風險工作。

如確實需有外勤作業，應依「職業安全衛生設施規則」第286條之2規定及「颱風天外勤安全指引」等，應視作業危害性，置備適當救生衣、安全帽、連絡通訊設備與其他必要之安全防護設施及交通工具，以確保勞工生命安全。

外送及外勤服務業者應提供必要安全防護措施，確認已投保相關保險，並於地方政府宣布停止上班期間，不得強迫外送員或其他外勤人員冒險出勤。

勞動部強調，天然災害期間，「安全第一」是雇主應盡的基本責任。應確實做到事前防範、事中避險、事後檢查三階段原則，確保勞工健康與生命安全，同時減少災害損失。若雇主未於颱風期間落實必要防護措施而導致勞工發生職災，勞動部將依法查處、開罰。

勞動部提醒，雇主在天然災害期間更應注意勞工安全，有關天然災害勞工通勤協助，可於勞動部網站【天然災害勞工出勤權益】查詢。各項勞工權益問題，可就近洽當地勞工行政主管機關【直轄市、縣（市）政府勞工局（處）或社會局（處）】或撥打勞動部專線。

中央氣象署指出，<a href='/search/tagging/2/白海豚颱風' rel='白海豚颱風' data-rel='/2/259334' class='tag'><strong>白海豚颱風</strong></a>過去3小時強度略有變強，七級風暴風半徑達280公里，十級風暴風半徑為90公里，台灣北部及離島嚴防強風豪雨。圖／中央氣象署提供
中央氣象署指出，白海豚颱風過去3小時強度略有變強，七級風暴風半徑達280公里，十級風暴風半徑為90公里，台灣北部及離島嚴防強風豪雨。圖／中央氣象署提供

白海豚颱風 勞動部 計程車 職場

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