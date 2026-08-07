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分科放榜選系怎麼挑？資誠：四大歷練加企業實戰 打造長期競爭力

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導
分科測驗放榜後，考生與家長也迎來志願選填的重要時刻。圖／AI生成
分科測驗放榜後，考生與家長也迎來志願選填的重要時刻。圖／AI生成

分科測驗成績放榜後，選填志願再度成為考生與家長關注焦點，會計科系也因工作壓力、工時及起薪等議題引發討論。資誠認為，會計工作的確不輕鬆，但若只看短期辛苦與薪資，難以完整反映會計專業的長期職涯價值。

資誠指出，每個科系、每條職涯都有不同挑戰。會計之所以常被認為辛苦，是因為這是一門講求紀律、精準與責任的基礎學科。從求學時期的財務會計、管理會計、審計、稅務及商業法規，到進入職場後面對制度、流程、法遵及時效要求，都需要投入大量時間與心力。不過，也因為專業訓練扎實、門檻明確，所培養出的能力具有高度可移轉性，能成為長期職涯的重要資產。

資誠聯合會計師事務所人資長曾博昇表示，會計的價值不只是記帳，而是培養看懂企業運作的能力。他指出，財務數字背後反映的是企業經營成果、風險管理、內部控制及決策邏輯。若能在職涯初期建立這些專業基礎，未來不論繼續留在會計、審計領域，或轉往企業財務、內控、稽核、稅務、營運分析，甚至朝管理職發展，都能成為穩固的職涯優勢。

他也表示，會計專業具有高度跨產業特性，科技、製造、金融、零售及新創產業都需要財務、稅務、內控及風險管理人才，因此會計人在不同產業間擁有良好的轉職彈性，也是市場長期維持穩定需求的重要原因。

曾博昇認為，對社會新鮮人而言，會計職涯最大的優勢之一，就是發展路徑相對明確，且能持續累積專業。如果畢業後進入四大會計師事務所，可在高強度環境中快速累積專業能力與產業視野；若選擇進入企業，也能從第一線財務管理實務建立對企業營運的理解。未來無論朝會計師、審計、稅務等專業領域深耕，或轉往企業端發展，會計背景都具有良好的職涯辨識度與發展空間。

曾博昇強調，會計未必是最輕鬆、也不一定是短期內最具吸引力的選擇，但若從長期職涯來看，卻是一條相對穩健、能持續累積專業並拓展發展機會的道路。對新鮮人而言，第一份工作與第一項專業訓練，不只是追求眼前薪資，更重要的是建立市場認可的核心能力，而這正是會計專業最具價值之處。

資誠 放榜 科系

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