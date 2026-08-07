以為遇詐騙！他沒投履歷突接面試電話 幕後黑手曝：該氣還是該哭

畢業後新鮮人面臨找工作的壓力，沒想到卻有網友表示，自己的媽媽比他還投入，整天緊迫盯人的傳職缺給他，照三餐問有人通知面試了嗎，甚至擅自幫他投履歷，當他接到公司面試邀請，還以為對方是詐騙，媽媽的行為令他無奈直呼「不知道是該生氣還是該哭」。

該名網友在Dcard分享，媽媽每天照三餐問他有沒有投履歷、有人通知面試了嗎，只要他手機一響，就會立刻詢問是否為公司打來的，連他叫外送，餐點抵達外送員打給他，媽媽還一臉失望地說「以為是面試通知」。不僅如此，她在臉書看到徵人啟事、菜市場買菜看到徵才海報，都會拍照擷圖給他。

某一天，他接到一通陌生電話，對方開口就問：「請問是XXX嗎？我是王小姐介紹的，公司想跟你約面試」，由於他根本沒投履歷，當下以為對方是詐騙，後來經過一番解釋，他才得知那位「王小姐」就是他媽媽，「她不知道什麼時候，把我的履歷傳給朋友，朋友又轉給朋友，最後直接幫我安排面試」。

回家後他質問媽媽為何將他的履歷擅自給別人，沒想到她卻一臉無辜地表示自己只是想幫忙。原po感嘆，知道媽媽並沒有惡意，只是擔心他找不到工作，但做法令他壓力很大，不知道是該生氣還是該哭，「我不是不找工作，也不是找不到工作，只是還在邊看邊摸索」，並好奇詢問網友們，畢業後找工作，「大家爸媽都這樣焦慮嗎？」

文章曝光，網友們紛紛表示，「家人幫介紹的工作一律拒絕吧，你的一舉一動都有可能傳到你媽耳中」、「找那種家長幫找工作，人資第一個剔除的文章給媽媽看吧」、「父母可能是不想你當啃老族吧」、「曾經在一家公司上班，看到有人來面試，還帶著媽媽一起面試」。

過去曾有網友抱怨，媽媽毀了她的工作。她當時是應屆畢業生，準備面試一間心儀公司時，媽媽堅持要載她前往，然而在面試期間因無法聯繫上她，便直接闖入公司尋人，甚至當場在公司大廳與她爭吵，讓她有可能因此失去這份工作機會。