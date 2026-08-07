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父親節報佳音！以日申請育嬰留停破4萬筆 申請者連三個月男多於女

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

父親節前夕，勞動部公布最新的「育嬰留職停薪津貼以日申請」統計成果。截至7月底，累計「以日申請」育嬰留停津貼申請筆數已突破4萬大關。令人矚目的是，今年7月單月男性申辦比重達51.9%，不僅較6月持續成長，更是連續第3個月超越女性。

勞動部說明，統計截至2026年7月31日止，累計以日申請筆數達40,091筆，占總申請筆數91,387筆之43.9%，顯示已有逾四成案件選擇以更具彈性的「以日申請」方式申辦。再以申請人數觀之，累計已有18,473人採用以日申請，占總申請人數66,531人之27.8%（較6月的26.8%持續成長）。

單就7月而言，單月申請人數達3,612人，較6月的2,911人成長24.1%；單月以日申請筆數亦達8,510筆，較6月6,957筆成長22.3%，顯示彈性措施的實用性持續廣受職場爸媽青睞，「以日申請」模式受育兒家庭肯定。

勞動部表示，數據顯示彈性育嬰留停政策切中職場爸媽的需求，而每年8月8日父親節是感恩爸爸辛勞的時刻，數據也呈現台灣父親投入育兒的顯著轉變，展現台灣新世代父親積極參與育兒的新思維。

勞動部指出，截至2026年7月，累計以日申請的18,473人中，男性占9,132人（49.4%），女性為9,341人（50.6%），男女申請比例已更趨近。此外，男性以日申請的比例（49.4%），大幅高於去年整體男性申請比例27.8%，亦顯示彈性「以日申請」可提升男性參與育兒的意願。

更具指標性的是，在7月單月申辦案件中，男性申辦比重達51.9%（較6月的50.7%持續增加）。這已是自今年初開辦以來，男性單月申辦比例連續第3個月超越女性，展現出新時代職場爸爸願意善用彈性制度，用行動參與孩子成長，逐漸轉變為育兒的主角，不再只是助攻的「神隊友」。

勞動部長洪申翰表示，支持育兒家庭與建立友善育兒職場為政府全力推動的方向，「以日申請」新制成果顯著，顯示降低男性請假育兒的門檻與心理負擔，能有效提升職場與家庭性別平權。

為落實台灣人口對策新戰略家庭支持篇政策，行政院送請立法院審議之《性別平等工作法》與《就業保險法》修正草案日前完成初審，重點涵蓋放寬彈性育嬰留停天數與適用年齡、延長產假、婚假及陪產（檢）假等多項家庭支持措施，及薪資補助等多項企業配套獎勵。

勞動部持續與立法院及各界溝通，以期盡速完善制度，並於父親節前夕向「神隊友爸爸」致敬，盼各界共同努力營造勞工安心育兒、企業順利留才的雙贏環境。

育嬰留停 父親節 勞動部

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