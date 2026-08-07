新人上完廁所常待10分鐘不出來 過來人秒懂：很正常

新人剛到一間公司，通常會因為陌生而不知如何和同事相處。有一名女網友透露公司來了一位新進員工，但她發現對方常常上完廁所後不出來，有時候上下樓梯時還會在樓梯間逗留，彷彿在偷聽其他人的聊天，讓她覺得相當怪異。貼文一出引來不少討論，但留言一面倒都力挺新人，認為對方應該只是想放鬆一下上班壓力。

原PO在Dcard發文表示，公司是在一間民宅裡面，因此廁所跟辦公處距離很近。有次她發現這名新人上完廁所且沖完馬桶後，都一直不出來，因為廁所在廚房旁邊，當時廚房有很多同事在聊天，10分鐘後他才走出廁所，出來後也沒有沖水聲和洗手聲，而這樣的情況不只一次，讓她感覺有點怪怪的。

不僅如此，她還注意到這名新人在上下樓梯時，走到一半會在樓梯間停留，另外若廚房很熱鬧，他還會刻意下樓到洗手台洗個手，再進去廁所，特殊的舉動全都被原PO看在眼裡。原PO說同事們並沒有排擠這位新人，但問任何事情或問題，對方都沒有任何反應，也不會主動回覆，卻又好像想和其他人走到同一個空間，刷存在感一樣，讓她覺得非常奇怪。

貼文引起熱議，不少人都幫新人說話，「新人還沒適應、壓力大，想避開人群喘口氣或整理思緒，很正常吧？」、「還好吧，他搞不好覺得自己融不進去很尷尬才躲起來」、「應該是內向覺得尷尬，別人主動邀才敢加入」、「我覺得是I人，搞不好是想等你們離開再出去，不想一出去就要跟你們社交，結果你們一直待在那聊很久」、「他就是比較內向，但又想知道大家在做什麼，可是提不起膽子融入，不是跟你們不一樣就是怪」。

還有網友猜測，「在看盤啦」、「應該是在看盤買賣股票」、「會不會真的是在滑手機？我自己也會帶手機去廁所，有時候上班根本不敢用手機，所以每次去廁所都會帶去，一去廁所就是去十分鐘」、「人家在裡面看股票也不行嗎？」、「有沒有可能是在廁所裡整理儀容，或是等待氣味散去，或不想這麼快回工作崗位，所以多待了幾分鐘？」