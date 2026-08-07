為外送員護血汗錢 勞動部：報酬不公處2萬元以上罰鍰

外送員團體指出，Uber Eats向外送員公布「法定基本報酬最低金額保障差額調整費用」計算方式，聲稱依法補足報酬，實際上卻在疊單時，將兩筆訂單重疊的工作時間直接平均分攤。對此，勞動部回應，如此報酬給付作法即屬違法，若確定屬實將「按人處罰」，每案處2萬元以上罰鍰。

「外送專法」7月21日正式上路，首批報酬明細陸續出爐。外送員團體表示，依Uber Eats自行公布的範例，一張疊單共配送32分鐘，其中前25分鐘兩筆訂單同時進行，Uber Eats卻將這25分鐘平均切割，第一筆只計算12.5分鐘，第二筆連同後續時間也只計算19.5分鐘。

外送員團體質疑，外送員同時接兩單，Uber Eats把重疊時間除以二。法律要求的是「一單一單算」，Uber Eats卻擅自改成「重疊時間切半算」。這不是計算方式不同，而是直接刪除外送員已經付出的工作時間；時間被砍掉，報酬就跟著被拿走。

對此，勞動部表示，據目前外送平台業者Uber Eats提供外送員之報酬明細計算方式，其中所列疊單的計算，並未依「外送專法」第3條第13款及第5條規定，將每單的外送服務時間如實計入，如此報酬給付作法即屬違法。

勞動部籲請外送員務必詳加檢視訂單及報酬明細，如於外送平台業者與外送員約定之給付日期屆至後，仍未獲得法規規範之應有基本報酬，即可依法向勞務提供地之地方勞工局處提出檢舉。

針對後續執法，地方勞工局處如於受理檢舉並查證後，確認有違反「外送專法」第5條規定情形，將依法採「按人處罰」方式裁罰，且每案處以2萬元以上罰鍰，並令其限期改善，若平台業者屆期仍未依法補足短少的基本報酬，會按次連續加重處罰至改正為止。

勞動部強調，「外送專法」是經立法院審議後完成的立法，中央及地方主管機關都必須依法落實執行，且另一家平台業者Foodpanda經初步檢視，於疊單之基本報酬計算已有配合外送專法之規範，若Uber Eats最終仍按目前提供的報酬計算方式給付每筆疊單訂單基本報酬，地方勞工局處將依法裁罰。