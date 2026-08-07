七成四上班族坦言「學非所用」 首要原因不是薪資而是這個

畢業出社會之後，有沒有辦法「學以致用」，更影響到「前途」與「錢途」，yes123求職網「人生志願取捨與職場學非所用調查」結果顯示，高達七成四上班族認為自己目前工作屬於「學非所用」，首要原因是「學校所學的不具一技之長」，其次才是原有科系限制求職選擇。而自認「學以致用」目前月薪平均值為51,780元，自認「學非所用」平均月薪僅有38,732元，兩者落差幅度高達34%。

根據yes123求職網的調查，高達七成四(74.4%)的上班族認為，目前的工作對自己來說，其實屬於「學非所用」；代表其餘兩成六(25.6%)認為，目前是「學以致用」。

再以「學群領域」交叉分析，其中「學非所用」較嚴重的，主要依序有：「文史哲」(93.8%)、「管理」(91.2%)、「藝術」(89.3%)，以及「大眾傳播」(87.9%)、「外語」(84.5%)。(請詳見文末附表一)

相反的，屬於「學非所用」較輕微的學群，也就是偏向能「學以致用」，主要依序為：「醫藥衛生」(27.5%)、「工程」(32.2%)、「資訊」(34.7%)，以及「建築與設計」(42%)、「地球與環境」(45.5%)。(請詳見文末附表一)

求職起薪能否比較高，也與「學以致用」的程度有關。交叉分析發現，自認「學以致用」的，現在領的月薪，平均值為51,780元；但是自認「學非所用」的，平均月薪僅有38,732元：前者為後者的1.34倍，兩者落差幅度高達34%。

歸咎自己目前「學非所用」的導火線，主要原因依序包括：「學校所學的不具一技之長」(33.2%)、「主修科系造成求職時的行業範圍受限」(20.5%)、「與主修科系相關的職缺，薪資不符合預期」(19.6%)，以及「與主修科系相關的職缺比較少」(13.6%)、「學校所學的專業度或深度不夠」(13.1%)。

如果自認「學非所用」，對於目前的工作狀況：31.8%覺得職場成就感「高」；68.2%覺得職場成就感「不高」。

相對的，自認「學以致用」的人，對於目前的工作狀況：71.3%覺得職場成就感「高」；28.7%覺得職場成就感「不高」。

對於「學非所用」的上班族來說：其中有39.1%「考慮過直接轉行」；26.6%「考慮過自行創業」；17.3%「考慮過留職停薪或在職進修」；7.8%「考慮過離職，並轉考公職」；3.4%「考慮過離職，並重返校園念書」；僅剩5.8%透露，「沒有」考慮過直接轉行。

同時也有高達九成二(92.2%)的人覺得，目前職場上存在著「學歷貶值」狀況！但不論算是正面或負面影響，自認「學歷對求職」這件事，平均只會影響職涯3年；其中甚至還有19.3%表示，學歷對求職「完全沒有影響(0年)」。