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進科技業領高薪？轉職專家籲3種人要三思：進去沒3個月就陣亡

聯合新聞網／ 綜合報導
一名職涯顧問點出最不適合科技業的3個人格特質。圖／AI生成
一名職涯顧問點出最不適合科技業的3個人格特質。圖／AI生成

科技業向來以高薪著稱，吸引不少人投入其中，不過並不是每個人都適合。一名職涯顧問發文，提到許多人對科技業抱有過度理想化的期待，導致進入職場後不到幾個月就選擇離開。他點出最不適合科技業的3種類型，包括誤把快節奏當成挑戰、習慣等待標準答案，與忽略轉職陣痛期的人，認為轉職前先調整心態、做好長期抗戰的準備。

一名職涯顧問在Threads發文，表示他在提供轉職會談的服務時，通常會先想知道對方之所以想轉職到科技業的原因，因為很多人將科技業想得過於「美好」，以為能兼具工作與生活平衡，但許多人往往堅持不到3個月。他指出如果具有以下3大特質，代表你並不適合進入科技業。

第一是誤把節奏快當成挑戰性的人。許多人以為科技業節奏快很熱血，但其實工作中常常會出現諸多瑣事，如果你的成就感來自完成很大的挑戰，卻無法接受工作上要處理許多雜事，並幫客戶解決諸多不合常理的問題，就很容易失去耐心，進而放棄這份工作。

第二種特質是抱持學生心態，總是在等待標準答案的人。這種人以為公司有完整的培訓流程，缺乏主動性，但在科技業工作，所得到的資訊常常是碎片化的，負責帶你的前輩很可能自己都很忙，根本不可能手把手教你，當不主動與缺乏解決問題能力的人踏入這種職場，時常會跟不上公司的步伐。

最後是只看到高薪，卻忽略轉職陣痛期的人。雖然科技業起薪高、分紅也多，若沒有相關工作背景，是需要長時間吸收諸多知識的；如果只一味追求立即的高薪，而沒有長期學習的意志力，很可能在第一年就因為受盡挫折而離開。

原PO提醒，進入到全新的職場後，合理的成長曲線是一開始陡峭、後面逐漸平穩，轉職是需要長期奮鬥的，剛開始感到痛苦很正常，但只要耐心跟上公司節奏，想必會越來越進步。

此文一出，有網友補充，科技業分為軟體或硬體、軟體服務或硬體服務、新創和老牌公司等，在AI環境的衝擊下要兼具工作與生活平衡幾乎不太可能，「除非是已經有上市上櫃的公司可能還有機會」，除了原PO上述提到的特質外，該網友還說不會好好說話的人和不敢即時求救的人，也都不適合進入科技業。

哪間科技業公司的薪水最高？根據證交所公布2025年「非主管全時員工平均薪資」排行榜，平均薪資前十名全數由半導體產業包辦，前五名依序為聯發科（446.5萬元）、祥碩（428.1萬元）、台積電（407.2萬元）、瑞昱（387.1萬元）及達發（353.3萬元）。

科技業 職場 工作 薪水 轉職 高薪

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