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外送總工會揭Uber Eats偷工時少給報酬 勞動部烙重話：將「按人開罰」

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
Uber Eats今公布「法定基本報酬最低金額保障差額調整費用」計算方式，但疊單計算方式並未依外送專法第3條第13款及第5條規定，將每單的外送服務時間如實計入，勞動部表示此計算方式已屬違法。聯合報系資料照片
Uber Eats今公布「法定基本報酬最低金額保障差額調整費用」計算方式，但疊單計算方式並未依外送專法第3條第13款及第5條規定，將每單的外送服務時間如實計入，勞動部表示此計算方式已屬違法。聯合報系資料照片

「外送員權益保障及外送平臺管理法」上路滿2周，Uber Eats今公布「法定基本報酬最低金額保障差額調整費用」計算方式，但遭台灣外送聯盟總工會籌備處揭露，Uber Eats在疊單時將兩筆訂單重疊時間切半算，公然偷走外送員血汗錢。對此，勞動部說重話，指Uber Eats已經違法，若地方政府受理檢舉並查證屬實，每案將開罰2萬元以上，且「按人處罰」，更會按次連續加重處罰，直到改正為止。

台灣外送聯盟總工會籌備處指出，依外送專法第3條，每筆訂單的外送服務期間，應從接受該筆訂單起算至完成該筆訂單止；第5條則要求每筆訂單的基本報酬必須分別計算。勞動部也曾說明，疊單、合併派單或順路配送，仍須依每筆訂單分別計算服務時間及基本報酬，不得將多筆訂單視為一筆計價。

台灣外送聯盟總工會籌備處表示，依Uber Eats公布的範例，一張疊單共配送32分鐘，其中前25分鐘兩筆訂單同時進行，Uber Eats將前25分鐘平均切割，第一筆只計算12.5分鐘，第二筆連同後續時間也只計算19.5分鐘，專法要求的是「一單一單算」，Uber Eats卻擅自改成「重疊時間切半算」。更惡劣的是，Uber Eats先把工作時間縮短，再拿縮短後的時間計算所謂「差額調整」，最後還包裝成依法保障，公然偷走外送員的血汗錢。

對此，勞動部也表示，Uber Eats所列疊單的計算方式，並未依外送專法第3條第13款及第5條規定，將每單的外送服務時間如實計入，如此報酬給付作法已經違法，呼籲外送員們檢視訂單及報酬明細，如於外送平台業者與外送員約定的給付日期屆至後，仍未獲得法規規範應有的基本報酬，可向勞務提供地的地方勞工局處提出檢舉。

勞動部進一步說，地方勞工局處如於受理檢舉並查證後，確認有違反外送專法第5條規定情形，將依法採「按人處罰」方式裁罰，且每案處以2萬元以上罰鍰，並令其限期改善，若平台業者屆期仍未依法補足短少的基本報酬，會按次連續加重處罰至改正為止。

勞動部強調，外送專法是經立法院審議後完成的立法，中央及地方主管機關都必須依法落實執行，且另一家平台業者Foodpanda經初步檢視，於疊單之基本報酬計算已有配合外送專法的規範，若Uber Eats最終仍按目前計算方式給付每筆疊單訂單基本報酬，地方勞工局處將依法裁罰。

Uber Eats 勞動部 開罰

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