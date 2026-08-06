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「我是為你好」卻成職場霸凌 心理師揭：很多主管不知自己正霸凌下屬

聯合報／ 記者陳慶安／台北即時報導
聯合心理諮商所諮商心理師、東吳大學兼任講師林萃芬指出，職場霸凌對心理健康的傷害，可能讓人變得暴躁易怒、恐懼、害怕、難以入睡，造成恐慌症、焦慮症、憂鬱症、創傷後壓力症候群（PTSD）。記者黃至柔／攝影
聯合心理諮商所諮商心理師、東吳大學兼任講師林萃芬指出，職場霸凌對心理健康的傷害，可能讓人變得暴躁易怒、恐懼、害怕、難以入睡，造成恐慌症、焦慮症、憂鬱症、創傷後壓力症候群（PTSD）。記者黃至柔／攝影

受到「嚴師出高徒」文化影響，在華人職場中，長官常對下屬嚴格，如果不嚴，就會散漫。日前經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮被指控，對自己副手、前行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣職場霸凌，楊珍妮發出聲明否認，強調自己始終以「培養接任人」的心態對待對方。另一方面，經貿談判辦公室同仁替她緩頰，引發外界對職場霸凌界線的討論。

心理師揭最難察覺的「精神操控」

在上級對下級的霸凌中，若是職權濫用很容易發現，但精神操控卻不容易察覺。聯合心理諮商所諮商心理師、東吳大學兼任講師林萃芬解釋，有些主管習慣高壓的工作模式，用責備型方式來溝通，像是以「這是為了你好」為理由責罵下屬，實際上在言語充滿貶低或諷刺。

例如當眾辱罵同仁｢你不是某大學畢業的嗎？｣、「你的書都讀到哪裡去了？」、「大小姐什麼苦都吃不了」等。在非語言方面，也可能透過翻白眼、嘆氣、銳利的眼神或巨大的聲響來表達否定，讓部屬感到呼吸困難與恐懼。長期下來使受害者產生不自信、懷疑自己的工作能力，卻沒有察覺自己正遭受到霸凌。

職場霸凌對心理健康的傷害，可能讓人變得暴躁易怒、恐懼、害怕、難以入睡，造成恐慌症、焦慮症、憂鬱症、創傷後壓力症候群（PTSD）。林萃芬回憶，過去曾有遭受職場霸凌的個案光是聽見主管的腳步聲就開始恐懼，即便已經離職了，只要看見與主管類似的身影依然會出現恐慌的症狀。

霸凌者常是老闆與高層

此外，她坦言，許多企業ＨＲ反映真正的霸凌者，往往是老闆或對公司貢獻度極高的高階主管，企業也常因貢獻度而選擇留下霸凌者。

不過她也提醒，從心理學的角度而言，高壓與恐懼激發出的更多是焦慮，導致員工效能與效率下降，而非提升潛力。真正的競爭力應源於「我好，你也好｣的健康心理狀態。透過合作、友善與互相幫助，整體團隊產生的動能更為強大且持久。

「媳婦熬成婆」心理　為何有主管不認為自己在霸凌？

隨著《職業安全衛生法》職場霸凌防治專章於７月１日上路，對企業界來說是一個巨大的轉變。一旦有人申訴，依法企業須啟動調查程序，且為了確保調查的公正性、避免公司內部隱瞞或官官相護，調查程序會納入律師、心理師等外部專業人員。

新法對許多主管或企業主來說確實感到痛苦與緊繃。她以「媳婦熬成婆」比喻，這一代主管過去可能也受過前輩的高壓與傷害，當他們好不容易升遷，卻發現如今不能用同樣的方式對待下一代，會產生「我承受了，卻不能給別人」的心理不平衡與辛苦。

她建議，若主管心裡有很多不平衡，透過諮商可以修復過去留下的陰影，來處理那些「承受過的苦」，也避免讓創傷影響現有的職場關係。

雖然很多人觀念沒有跟上，但是林萃芬並不悲觀。「性騷擾防治法推動時，我也有參與衛教工作，當時大家還用嘲諷的語氣告訴我說：『他們最喜歡我講那些帶有黃色的笑話』」，接著她堅定地說：「現在這樣的狀況，還會有人認為，那是可以被允許的嗎？」

「如果我們每個人都當一回事、每個人都不沉默、每個人都覺得這不應該被允許，專法一定可以翻轉的」她自信地說。

本集《元氣醫聲》PODCAST邀請諮商心理師林萃芬，了解那些、霸凌者常不自知、容易被忽視的精神操控。

點擊連結：https://open.firstory.me/story/cmrx72jie0up901xpcghc3x0h

聯合心理諮商所諮商心理師、東吳大學兼任講師林萃芬指出，華人職場長期受到「嚴師出高徒」文化影響，往往認為對下屬不嚴就會散漫。本報資料照片
聯合心理諮商所諮商心理師、東吳大學兼任講師林萃芬指出，華人職場長期受到「嚴師出高徒」文化影響，往往認為對下屬不嚴就會散漫。本報資料照片

職場霸凌 主管

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