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六成青年上班族想轉職 企業加薪多少才留得住人？

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

職場留才警報響起。1111人力銀行6日公布調查，逾六成青年上班族轉職打算，另有近二成仍在觀望；薪資偏低仍是最大推力，受訪者平均期待轉職後每月加薪10,398元，若企業希望留人，平均也須加薪7,413元，才可能改變員工離職決定。

調查顯示，60.4%受訪者有轉職打算，18.9%仍在觀望，另有8.9%預計三個月內投入求職市場。觀察目前工作狀態，44.1%抱持「有更好的工作就離職」心態，30.8%更坦言每天都想離職，對現況感到滿意者僅5.3%。

1111人力銀行發言人曾仲葳表示，青年上班族並非貿然裸辭，而是傾向一邊工作、一邊尋找更好的機會，「騎驢找馬」已成為主流轉職模式。隨企業開始布局下半年人力，市場職缺逐步增加，也讓原本觀望的求職者開始採取行動。

進一步觀察離職原因，薪水太低以35.5%居首，其次為工作太累23.9%，主管及同事問題均為20.9%，工時過長則占18.6%。曾仲葳指出，過去轉職考量多集中在薪資，但近年工作與生活平衡的重要性快速提高，當工作長期影響健康、家庭生活或心理狀態，即使下一份工作薪資未必增加，仍可能選擇離開。

值得注意的是，部分受訪者即使沒有加薪也想立即離職，背後多與身心負荷有關。其中，46.1%表示工作過於操勞、身體出狀況或對工作失去熱情，38.4%認為工時過長、壓力過大，已難以兼顧生活。

在轉職方向上，40.4%希望直接轉換產業及職務、重新開始，18.1%則希望轉換產業但維持相同專業，顯示青年上班族不只是換一份工作，也希望重新調整整體職涯路徑。

若短期內找不到理想職缺，29.6%表示會繼續等待，23.6%願意嘗試其他工作選項，僅7.6%願意降低薪資要求，反映多數求職者仍不願輕易對待遇及職涯期待妥協。

本次調查於7月6日至8月3日進行，針對18歲至35歲以下求職會員採立意抽樣，有效樣本1,011份，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.97個百分點。

轉職 加薪 上班族

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